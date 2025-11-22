Trump hablará con Maduro en medio de operaciones militares

Trump planea hablar con Maduro

Tensiones militares aumentan

Maduro abierto al diálogo

Segun informa CNN, Donald Trump afirmó que pronto sostendrá una conversación con Nicolás Maduro y aseguró que tiene “algo muy específico que decirle”.

El presidente estadounidense indicó que Estados Unidos estará “muy involucrado” en los acontecimientos regionales.

Aunque ha sido informado sobre opciones militares, también dejó abierta la posibilidad de una salida diplomática.

El mandatario reiteró que espera que la presión provoque cambios en Venezuela sin necesidad de intervención directa.

Diálogo posible entre Trump y Maduro genera expectativa

Trump dice que pronto hablará con Maduro y que tiene «algo muy específico que decir» https://t.co/4jgro7A9oW — CNN en Español (@CNNEE) November 21, 2025



En declaraciones previas, Trump ya había mencionado que “probablemente” hablaría con Maduro en algún momento.

Aunque ha criticado duramente al líder venezolano, no descartó un eventual acercamiento.

Maduro respondió asegurando que está dispuesto a dialogar “cara a cara” con quien desee hablar con Venezuela.

El gobernante venezolano destacó que la diplomacia es el camino para la paz y la estabilidad.