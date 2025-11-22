Trump hablará con Maduro en medio de operaciones militares
Publicado el 11/22/2025 a las 16:41
- Trump planea hablar con Maduro
- Tensiones militares aumentan
- Maduro abierto al diálogo
Segun informa CNN, Donald Trump afirmó que pronto sostendrá una conversación con Nicolás Maduro y aseguró que tiene “algo muy específico que decirle”.
El presidente estadounidense indicó que Estados Unidos estará “muy involucrado” en los acontecimientos regionales.
Aunque ha sido informado sobre opciones militares, también dejó abierta la posibilidad de una salida diplomática.
El mandatario reiteró que espera que la presión provoque cambios en Venezuela sin necesidad de intervención directa.
Diálogo posible entre Trump y Maduro genera expectativa
En declaraciones previas, Trump ya había mencionado que “probablemente” hablaría con Maduro en algún momento.
Aunque ha criticado duramente al líder venezolano, no descartó un eventual acercamiento.
Maduro respondió asegurando que está dispuesto a dialogar “cara a cara” con quien desee hablar con Venezuela.
El gobernante venezolano destacó que la diplomacia es el camino para la paz y la estabilidad.
Trump hablará con Maduro mientras crece la tensión militar
La tensión ha aumentado tras las operaciones estadounidenses contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Estos ataques en el Caribe y el Pacífico han dejado 22 botes hundidos y al menos 83 muertos.
El Pentágono desplegó más de una decena de buques y 15.000 soldados bajo la operación “Lanza del Sur”.
La situación ha generado preocupación por un posible cambio de estrategia hacia acciones más agresivas.
Designación del Cartel de los Soles incrementa incertidumbre
El 24 de noviembre entra en vigor la clasificación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera.
Aunque la designación no autoriza directamente operaciones militares, sí permite sanciones financieras y diplomáticas.
Washington ha utilizado este tipo de clasificaciones como paso previo antes de acciones más contundentes.
La comunidad internacional observa con cautela mientras la Casa Blanca evalúa posibles decisiones futuras.