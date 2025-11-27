Trump refuerza seguridad y pide 500 miembros extra de la Guardia Nacional tras tiroteo en Washington
Publicado el 11/26/2025 a las 19:20
- Trump pide refuerzo militar
- Guardia Nacional en alerta
- Ataque cerca de Casa Blanca
Segun informa la agencia EFE, El presidente Trump ordenó sumar quinientos miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Washington, luego del ataque que dejó a dos agentes gravemente heridos.
Pete Hegseth explicó que el presidente le pidió gestionar inmediatamente la incorporación de tropas adicionales para garantizar que la capital se mantenga como un lugar seguro.
El ataque ocurrió muy cerca de la Casa Blanca y generó preocupación en las autoridades, que recalcaron su determinación de no ceder ante acciones violentas.
Hegseth afirmó que este refuerzo responde directamente a la gravedad del incidente y que la Administración seguirá actuando con firmeza frente a cualquier amenaza registrada.
Hegseth detalla medidas de seguridad
🚨 BREAKING: Pete Hegseth just announced President Trump will be SURGING 500 more National Guard troops into Washington, DC following today’s shooting
“Someone decided to… target National Guardsmen. That will only STIFFEN our resolve.”
There WILL be law and order! pic.twitter.com/ba581aEpec
— Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025
Durante su visita a Santo Domingo, Hegseth declaró que el incremento de seguridad en Washington es histórico, aunque insistió en que los criminales no lograrán alterar la determinación gubernamental.
El secretario recalcó que proteger la capital es una prioridad absoluta, especialmente tras un ataque que afectó directamente a miembros de la Guardia Nacional considerados entre lo mejor del país.
Aseguró que el gobierno jamás cederá ante quienes intenten sembrar violencia y que las acciones anunciadas buscan resguardar tanto la capital como diversas ciudades estadounidenses.
Hegseth reiteró que el ataque refuerza el compromiso federal con la seguridad nacional e insistió en que lo ocurrido cerca de la Casa Blanca resulta absolutamente inaceptable.
Trump Guardia Nacional ante ataque crítico
Las autoridades corrigieron información inicial y confirmaron que los dos agentes atacados siguen vivos, aunque permanecen en condición crítica, desmintiendo reportes anteriores que anunciaban su fallecimiento.
El director del FBI, Kash Patel, indicó que ambos guardias continúan hospitalizados y pidió oraciones para ellos mientras la investigación avanza en la zona del ataque.
Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, rectificó su declaración original tras recibir información contradictoria, aclarando que los guardias no habían muerto como inicialmente había comunicado.
El agresor resultó herido durante el enfrentamiento, fue arrestado y trasladado a un hospital, sin que las autoridades ofrecieran detalles adicionales sobre su motivación o identidad.
Autoridades rectifican estado de los heridos
El ataque ocurrió a escasos pasos de la Casa Blanca, lo que intensificó la preocupación de las autoridades por la seguridad inmediata en áreas estratégicas de la capital estadounidense.
Patel reiteró que el estado crítico de los guardias requiere seguimiento constante, y subrayó que todos los equipos de investigación permanecen activos y coordinados en el lugar.
Morrisey lamentó la confusión generada por la información inicial, destacando la importancia de verificar datos en situaciones donde la incertidumbre puede complicar la comunicación oficial.
Las autoridades mantienen vigilancia reforzada mientras continúan evaluando el escenario del tiroteo, buscando esclarecer lo sucedido sin adelantar conclusiones que aún no estén confirmadas formalmente.
Investigación del tiroteo continúa
Hegseth aseguró que el presidente Trump nunca cederá ante actos violentos y que la determinación de proteger ciudades y capital permanece firme tras el ataque registrado.
También destacó que la Guardia Nacional representa fortaleza para Estados Unidos, reiterando su llamado a oraciones por los agentes heridos mientras continúa el monitoreo gubernamental.
El secretario afirmó que se está siguiendo la evolución del caso muy de cerca, enfatizando que no se tolerarán actos violentos contra miembros de la seguridad nacional.
El gobierno insistió en que proteger la capital es esencial y que ningún acto violento será permitido, especialmente en zonas cercanas a la Casa Blanca.
Operativo militar en el Caribe
Durante el encuentro con Abinader, Hegseth anunció que Estados Unidos empleará áreas de dos aeropuertos dominicanos para mover equipo y personal técnico contra el narcotráfico regional.
Explicó que esta colaboración forma parte de un plan mayor orientado a fortalecer operativos militares en el Caribe, centrados en interceptar embarcaciones provenientes de Sudamérica.
Según Hegseth, varias lanchas fueron destruidas en estas operaciones, ya que se dirigían presuntamente hacia Estados Unidos con la intención de introducir drogas al país.
El anuncio regional coincidió con el incremento de medidas de seguridad en Washington, mostrando simultáneamente esfuerzos nacionales e internacionales frente a diversas amenazas identificadas.