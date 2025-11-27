Trump refuerza seguridad y pide 500 miembros extra de la Guardia Nacional tras tiroteo en Washington

Trump pide refuerzo militar

Guardia Nacional en alerta

Ataque cerca de Casa Blanca

Segun informa la agencia EFE, El presidente Trump ordenó sumar quinientos miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Washington, luego del ataque que dejó a dos agentes gravemente heridos.

Pete Hegseth explicó que el presidente le pidió gestionar inmediatamente la incorporación de tropas adicionales para garantizar que la capital se mantenga como un lugar seguro.

El ataque ocurrió muy cerca de la Casa Blanca y generó preocupación en las autoridades, que recalcaron su determinación de no ceder ante acciones violentas.

Hegseth afirmó que este refuerzo responde directamente a la gravedad del incidente y que la Administración seguirá actuando con firmeza frente a cualquier amenaza registrada.

Hegseth detalla medidas de seguridad

🚨 BREAKING: Pete Hegseth just announced President Trump will be SURGING 500 more National Guard troops into Washington, DC following today’s shooting “Someone decided to… target National Guardsmen. That will only STIFFEN our resolve.” There WILL be law and order! pic.twitter.com/ba581aEpec — Nick Sortor (@nicksortor) November 26, 2025



Durante su visita a Santo Domingo, Hegseth declaró que el incremento de seguridad en Washington es histórico, aunque insistió en que los criminales no lograrán alterar la determinación gubernamental.

El secretario recalcó que proteger la capital es una prioridad absoluta, especialmente tras un ataque que afectó directamente a miembros de la Guardia Nacional considerados entre lo mejor del país.

Aseguró que el gobierno jamás cederá ante quienes intenten sembrar violencia y que las acciones anunciadas buscan resguardar tanto la capital como diversas ciudades estadounidenses.

Hegseth reiteró que el ataque refuerza el compromiso federal con la seguridad nacional e insistió en que lo ocurrido cerca de la Casa Blanca resulta absolutamente inaceptable.