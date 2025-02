Trump firma orden para reducir plantilla pública y fortalecer el DOGE bajo Elon Musk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva este martes con el objetivo de reducir drásticamente la plantilla de la Administración pública.

Esto con el fin de consolidar el poder del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), bajo la supervisión directa del empresario Elon Musk.

La ceremonia tuvo lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump apareció junto a Musk.

Musk lucía una gorra con las siglas MAGA, símbolo de la campaña presidencial de Trump, ‘Make America Great Again’ («Hacer a EE.UU. grande de nuevo»).

DOGE IN THE OVAL: @elonmusk shreds «bureaucracy» during President Trump executive order signing. pic.twitter.com/eyosC3Vmim

— Fox News (@FoxNews) February 11, 2025