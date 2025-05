Trump firma ley que prohíbe la difusión de pornografía creada con IA sin consentimiento

Trump prohíbe pornografía con IA sin consentimiento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes la Ley de Retirada de Contenidos (Take It Down Act).

Que penaliza la distribución en internet de imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, incluyendo aquellas generadas mediante inteligencia artificial (IA).

La medida busca combatir el auge de la pornografía ‘deepfake’ y proteger especialmente a mujeres y menores de edad.

Así lo informó EFE.

Trump realizó la firma oficial en un acto en los jardines de la Casa Blanca, acompañado por la primera dama Melania Trump, quien respaldó la ley desde su etapa de elaboración legislativa.

La proliferación de contenidos pornográficos falsos creados con IA, especialmente los conocidos como ‘deepfakes’, ha provocado una crisis de privacidad y acoso digital. Muchas de las víctimas son mujeres, cuyos rostros han sido manipulados e insertados en imágenes sexuales sin su consentimiento.

«Con el auge de las imágenes generadas con inteligencia artificial, innumerables mujeres han sido acosadas con ‘deepfakes’ y otras imágenes explícitas distribuidas en contra de su voluntad», afirmó Trump. La ley contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes infrinjan esta norma.

Melania Trump calificó la ley como «una victoria que ayudará a las familias a proteger a sus hijos de la explotación en internet».