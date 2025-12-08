Trump sorprende al felicitar a católicos por la Inmaculada Concepción y la Virgen de Guadalupe

Trump felicita católicos estadounidenses

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes un mensaje dirigido a los estadounidenses católicos para conmemorar el día de la Inmaculada Concepción, una de las festividades marianas más relevantes dentro de la Iglesia católica, destacando su peso histórico en el país.

En un comunicado difundido desde la Casa Blanca, la Administración recordó que esta advocación mariana ha ocupado un lugar importante desde los primeros años de la independencia estadounidense al ser considerada la patrona del país.

El mensaje presidencial subrayó que la celebración cuenta con una presencia especial en Nueva Orleans, donde cada 8 de enero se rememora la creencia de que la Inmaculada intervino en la salvación de la ciudad durante la batalla de 1815 frente a las fuerzas británicas.

La Casa Blanca agregó que esta fecha permite reflexionar sobre la continuidad de tradiciones religiosas que han acompañado a diversas generaciones de católicos en Estados Unidos.

El comunicado también hizo referencia a otra figura central para millones de fieles: la Virgen de Guadalupe, cuya festividad se celebra cada 12 de diciembre tanto en Estados Unidos como en México y que se ha consolidado como uno de los eventos marianos más significativos del continente.

El mensaje enumeró que estas celebraciones adquieren mayor relevancia conforme se acerca el 250 aniversario de la Independencia estadounidense, un contexto en el que la Presidencia resaltó la importancia de los símbolos religiosos para amplios sectores de la población.

La declaración sostuvo que estas festividades representan para muchos creyentes una fuente de paz, esperanza y amor, valores que la Casa Blanca considera esenciales dentro del tejido social del país.

Aunque Trump no profesa la fe católica, su mensaje refuerza la cercanía política que mantiene con movimientos católicos conservadores que han respaldado parte de su agenda en temas sociales y culturales.