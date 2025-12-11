Trump presiona a México por problema del agua y advierte consecuencias

Trump exige solución inmediata

Disputa por tratado hídrico

Sequía complica cumplimiento

Segun informa la agencia EFE, Trump exige a México atender inmediatamente la problemática del agua en la frontera, argumentando que representa una amenaza directa para Estados Unidos y requiere acciones urgentes y verificables.

El presidente aseguró que México estaría incumpliendo el Tratado de Aguas de 1944, aumentando la tensión bilateral con advertencias sobre posibles aranceles del 5 % como medida de presión.

En su red social, Trump difundió un video que acusa a México de verter aguas residuales no tratadas al río Tijuana, generando riesgos para comunidades fronterizas estadounidenses.

Las declaraciones incrementaron la presión política mientras ambos países enfrentan desafíos por el manejo de recursos hídricos compartidos, especialmente en zonas donde la cooperación intergubernamental es esencial.

Amenazas arancelarias y disputa por el tratado



Trump advirtió que podría imponer un arancel del 5 % a México por el supuesto incumplimiento del tratado, que regula la gestión compartida de varios ríos fronterizos.

El acuerdo establece obligaciones precisas para ambos países, incluyendo el envío anual de agua desde Estados Unidos y las entregas mexicanas en ciclos definidos de cinco años.

Según Trump, México debe aún más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados durante los últimos cinco años, cifra señalada como evidencia del presunto incumplimiento.

La sequía histórica en el norte mexicano ha reducido significativamente los niveles de presas, complicando la disponibilidad de agua destinada al cumplimiento del compromiso binacional.