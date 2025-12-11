Trump presiona a México por problema del agua y advierte consecuencias
Publicado el 12/10/2025 a las 20:27
- Trump exige solución inmediata
- Disputa por tratado hídrico
- Sequía complica cumplimiento
Segun informa la agencia EFE, Trump exige a México atender inmediatamente la problemática del agua en la frontera, argumentando que representa una amenaza directa para Estados Unidos y requiere acciones urgentes y verificables.
El presidente aseguró que México estaría incumpliendo el Tratado de Aguas de 1944, aumentando la tensión bilateral con advertencias sobre posibles aranceles del 5 % como medida de presión.
En su red social, Trump difundió un video que acusa a México de verter aguas residuales no tratadas al río Tijuana, generando riesgos para comunidades fronterizas estadounidenses.
Las declaraciones incrementaron la presión política mientras ambos países enfrentan desafíos por el manejo de recursos hídricos compartidos, especialmente en zonas donde la cooperación intergubernamental es esencial.
Amenazas arancelarias y disputa por el tratado
Trump advirtió que podría imponer un arancel del 5 % a México por el supuesto incumplimiento del tratado, que regula la gestión compartida de varios ríos fronterizos.
El acuerdo establece obligaciones precisas para ambos países, incluyendo el envío anual de agua desde Estados Unidos y las entregas mexicanas en ciclos definidos de cinco años.
Según Trump, México debe aún más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados durante los últimos cinco años, cifra señalada como evidencia del presunto incumplimiento.
La sequía histórica en el norte mexicano ha reducido significativamente los niveles de presas, complicando la disponibilidad de agua destinada al cumplimiento del compromiso binacional.
Trump exige a México atención inmediata al conflicto hídrico
Trump exige a México resolver de inmediato lo que considera un problema crítico, reiterando que la situación amenaza la salud y bienestar de comunidades estadounidenses en regiones fronterizas.
El presidente insistió en que el vertido de aguas residuales no tratadas en el río Tijuana constituye un peligro, enfatizando que Estados Unidos requiere respuestas y acciones inmediatas.
Estas afirmaciones elevan la tensión diplomática mientras se discute el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y las responsabilidades que cada país debe asumir.
La postura de Trump mantiene el tema en la agenda binacional, presionando para obtener compromisos rápidos que satisfagan las demandas estadounidenses dentro del acuerdo vigente.
Reunión bilateral y búsqueda de un acuerdo
Ambos Gobiernos sostuvieron una reunión telemática para abordar la problemática, buscando avanzar hacia un acuerdo que permita resolver las obligaciones hídricas sin profundizar tensiones diplomáticas.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó confianza en que México puede alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, subrayando la necesidad de cumplir el tratado y proteger intereses nacionales.
Sheinbaum recordó que el tratado exige envíos específicos desde ambos países, siendo esenciales para el manejo binacional del agua en regiones donde la cooperación resulta indispensable.
México atribuye retrasos a una sequía histórica que afecta presas del norte del país, reduciendo la disponibilidad de agua y complicando el cumplimiento sin perjudicar comunidades locales.