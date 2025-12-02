Examen médico revela que Trump está en “excelente salud”, según la Casa Blanca

Casa Blanca publica resultados

Trump mantiene excelente salud

Resonancia fue preventiva

Segun informa EFE, La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se sometió en octubre a una resonancia magnética preventiva destinada a evaluar su condición física general mediante un examen especializado.

Karoline Leavitt, portavoz presidencial, explicó que los resultados demuestran valores completamente normales, sin presencia de problemas agudos ni indicios de enfermedades crónicas identificadas durante la evaluación médica.

La funcionaria destacó que este procedimiento forma parte de los controles rutinarios establecidos para mandatarios de su edad, garantizando supervisión continua de su salud mediante chequeos regulares.

El memorando médico indicó que el examen incluyó un análisis detallado de áreas cardiovasculares y abdominales con el fin de detectar posibles riesgos tempranamente y preservar bienestar prolongado.

Memorando presidencial confirma estabilidad clínica

#1Dic Karoline Leavitt revela los resultados de la resonancia magnética del presidente Trump: «Se mantiene en excelente estado de salud general».

pic.twitter.com/YV8iwPgHHS — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) December 1, 2025



El médico del presidente detalló que la resonancia buscó evaluar órganos clave, asegurando que no existen señales de alteraciones que pudieran comprometer su desempeño físico actual.

La evaluación descartó estrechamientos arteriales, irregularidades en el flujo sanguíneo y cualquier anomalía cardíaca, reafirmando que el mandatario presenta funciones totalmente dentro de parámetros normales.

Este resultado respalda la posición de la Casa Blanca sobre la estabilidad clínica del presidente y su capacidad para continuar ejerciendo responsabilidades oficiales sin limitaciones médicas.

La portavoz insistió en que los exámenes preventivos permiten identificar condiciones tempranas y actuar proactivamente para extender la vitalidad y preservar la salud presidencial a largo plazo.