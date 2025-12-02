Examen médico revela que Trump está en “excelente salud”, según la Casa Blanca
Publicado el 12/01/2025 a las 21:50
- Casa Blanca publica resultados
- Trump mantiene excelente salud
- Resonancia fue preventiva
Segun informa EFE, La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se sometió en octubre a una resonancia magnética preventiva destinada a evaluar su condición física general mediante un examen especializado.
Karoline Leavitt, portavoz presidencial, explicó que los resultados demuestran valores completamente normales, sin presencia de problemas agudos ni indicios de enfermedades crónicas identificadas durante la evaluación médica.
La funcionaria destacó que este procedimiento forma parte de los controles rutinarios establecidos para mandatarios de su edad, garantizando supervisión continua de su salud mediante chequeos regulares.
El memorando médico indicó que el examen incluyó un análisis detallado de áreas cardiovasculares y abdominales con el fin de detectar posibles riesgos tempranamente y preservar bienestar prolongado.
Memorando presidencial confirma estabilidad clínica
El médico del presidente detalló que la resonancia buscó evaluar órganos clave, asegurando que no existen señales de alteraciones que pudieran comprometer su desempeño físico actual.
La evaluación descartó estrechamientos arteriales, irregularidades en el flujo sanguíneo y cualquier anomalía cardíaca, reafirmando que el mandatario presenta funciones totalmente dentro de parámetros normales.
Este resultado respalda la posición de la Casa Blanca sobre la estabilidad clínica del presidente y su capacidad para continuar ejerciendo responsabilidades oficiales sin limitaciones médicas.
La portavoz insistió en que los exámenes preventivos permiten identificar condiciones tempranas y actuar proactivamente para extender la vitalidad y preservar la salud presidencial a largo plazo.
Trump excelente salud según primeros resultados
Durante el vuelo de regreso a Washington tras Acción de Gracias, el presidente comentó que divulgaría detalles del examen pese a desconocer inicialmente qué áreas habían sido revisadas.
Trump aclaró que la resonancia no evaluó su cerebro, señalando que ya había completado previamente un test cognitivo donde aseguró haber obtenido una calificación perfecta.
El mandatario indicó que la resonancia fue simplemente parte de un procedimiento rutinario, sin estar asociada a preocupaciones específicas ni síntomas que motivaran estudios urgentes.
Sus declaraciones reforzaron el mensaje oficial que subraya “Trump excelente salud”, alineado con la información compartida públicamente por la Casa Blanca y su equipo médico.
Presidente describe resonancia como procedimiento rutinario
El presidente afirmó no haber recibido advertencias médicas tras el examen y comentó que los especialistas no expresaron inquietudes sobre su estado general durante la revisión.
En declaraciones a periodistas, señaló que la resonancia fue una evaluación sencilla y aclaró que no representaba un estudio complejo relacionado con posibles problemas neurológicos.
Trump incluso bromeó sobre los resultados cognitivos obtenidos previamente, argumentando que ciertos reporteros no serían capaces de lograr la misma calificación perfecta alcanzada por él.
Estas afirmaciones complementaron la postura oficial que presenta el examen como parte habitual del seguimiento médico ordenado para garantizar desempeño óptimo en funciones presidenciales.
Trump excelente salud respaldada por exámenes previos
La portavoz recalcó que la resonancia forma parte de un conjunto estructurado de evaluaciones periódicas que aseguran monitoreo continuo de la salud presidencial mediante exámenes preventivos.
Leavitt enfatizó que estos procedimientos permiten detectar anomalías tempranas e implementar medidas necesarias que preserven la vitalidad y resistencia física del presidente durante su gestión.
El memorando aclaró que no se hallaron condiciones que requirieran intervenciones adicionales ni se identificaron complicaciones que pudieran comprometer el bienestar del mandatario.
Los hallazgos fortalecen el mensaje institucional que sostiene la narrativa de “Trump excelente salud”, presentando estabilidad física y ausencia de riesgos significativos detectados mediante pruebas recientes.
Informe enfatiza función cardiovascular normal
El reporte médico subrayó que el presidente mantiene valores cardiovasculares completamente normales, sin evidencias de estrechamiento arterial o alteraciones en el flujo sanguíneo identificadas durante la resonancia.
El examen confirmó ausencia de irregularidades cardíacas, incluyendo anomalías estructurales o problemas de funcionamiento que pudieran comprometer actividades o desempeño cotidiano en su rol presidencial.
Estos resultados reafirmaron la postura pública de la Casa Blanca, que insiste en transparencia y detalles médicos claros para fortalecer confianza ciudadana respecto a la salud presidencial.
La vocería anunció que continuarán proporcionando actualizaciones oficiales cuando se realicen nuevos estudios programados como parte del plan de monitoreo anual del presidente.
Seguimiento médico continuará bajo monitoreo presidencial
La Casa Blanca aseguró que el equipo médico presidencial seguirá supervisando cualquier señal que amerite evaluación adicional para garantizar adecuado funcionamiento general del mandatario.
Fuentes oficiales señalaron que futuros informes serán difundidos conforme se completen nuevos exámenes, cumpliendo con estándares de transparencia médica previamente establecidos.
El reporte final concluyó que no existen signos de condiciones que afecten capacidad funcional del presidente ni limitaciones que interfieran con desempeño en responsabilidades oficiales.
Las autoridades reiteraron compromiso con mantener vigilancia rigurosa mientras se consolida el mensaje público que confirma estabilidad médica y adecuado estado físico presidencial.