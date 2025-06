Trump evalúa ampliar veto migratorio a 36 países.

La administración del presidente Donald Trump está considerando ampliar drásticamente su lista de países vetados para ingresar a Estados Unidos, según un cable interno del Departamento de Estado obtenido por Reuters.

Este posible veto afectaría a ciudadanos de 36 países adicionales y sería parte de una ofensiva migratoria más amplia iniciada por el presidente Trump en su segundo mandato.

La medida se justifica bajo el argumento de proteger la seguridad nacional frente a amenazas como el terrorismo y la documentación fraudulenta.

Así lo informó Reuters.

