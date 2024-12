Donald Trump sorprende con un nuevo corte de cabello ( VIDEO)

El recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por sus políticas, sino por su renovado corte de cabello.

Trump sorprendió este miércoles en el Trump International Golf Club de Palm Beach con un estilo completamente diferente al habitual.

El nuevo look setentero, caracterizado por los costados recortados y una melena plateada peinada hacia atrás, ha causado revuelo en redes sociales.

Los internautas se encuentran divididos: algunos consideran que luce moderno y juvenil, mientras otros aseguran que busca emular a Elon Musk.

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0

— Michael Solakiewicz (@michaelsolakie) December 18, 2024