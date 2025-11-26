¿Trump está mal de salud? Tras noticia de que el presidente muestra signos de fatiga, el republicano rompe el silencio

¿Trump está mal de salud?

Ataca a New York Times

Defiende exámenes médicos

La polémica sobre el estado de salud del presidente Donald Trump tomó fuerza luego de que un artículo del The New York Times sugiriera signos de fatiga, pero el mandatario salió a desmentirlo con una serie de declaraciones en las que calificó el reporte como un ataque político.

El presidente afirmó que goza de buena salud y que no ha perdido energía, pese a los señalamientos sobre una supuesta reducción en su ritmo de trabajo. La versión del rotativo señaló que su agenda se ha acortado y que incluso habría tenido episodios de somnolencia en el Despacho Oval.

Trump respondió con dureza desde su red Truth Social, donde acusó al periódico de manipular la información y de construir una narrativa falsa sobre su capacidad para gobernar. Además, sostuvo que los hechos demuestran lo contrario a lo publicado.

“Los lunáticos de la izquierda radical del New York Times… publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía”, escribió el presidente, insistiendo en que el medio actúa con motivaciones políticas.

Rechazo frontal a las acusaciones sobre cansancio

El artículo del Times, titulado “Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo”, planteó que la edad estaría afectando su ritmo y que eso se reflejaría en jornadas más breves.

El presidente, sin embargo, calificó estas afirmaciones de falsas y aseguró que mantiene la misma agilidad política y física que ha caracterizado su gestión. “Este ‘PASQUÍN’ barato es verdaderamente un ‘ENEMIGO DEL PUEBLO’”, afirmó en su publicación.

Trump también hizo referencia a exámenes médicos recientes que, según dijo, respaldan su buen estado físico y cognitivo. Señaló que dichas evaluaciones fueron superadas “con excelencia”, desmintiendo cualquier narrativa sobre deterioro.

“Habrá un día en que me falte energía… pero con UN EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA… ciertamente no es ahora”, subrayó, insistiendo en que los señalamientos no tienen fundamento.