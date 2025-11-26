¿Trump está mal de salud? Tras noticia de que el presidente muestra signos de fatiga, el republicano rompe el silencio
Publicado el 11/26/2025 a las 10:46
- ¿Trump está mal de salud?
- Ataca a New York Times
- Defiende exámenes médicos
La polémica sobre el estado de salud del presidente Donald Trump tomó fuerza luego de que un artículo del The New York Times sugiriera signos de fatiga, pero el mandatario salió a desmentirlo con una serie de declaraciones en las que calificó el reporte como un ataque político.
El presidente afirmó que goza de buena salud y que no ha perdido energía, pese a los señalamientos sobre una supuesta reducción en su ritmo de trabajo. La versión del rotativo señaló que su agenda se ha acortado y que incluso habría tenido episodios de somnolencia en el Despacho Oval.
Trump respondió con dureza desde su red Truth Social, donde acusó al periódico de manipular la información y de construir una narrativa falsa sobre su capacidad para gobernar. Además, sostuvo que los hechos demuestran lo contrario a lo publicado.
“Los lunáticos de la izquierda radical del New York Times… publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía”, escribió el presidente, insistiendo en que el medio actúa con motivaciones políticas.
Rechazo frontal a las acusaciones sobre cansancio
El artículo del Times, titulado “Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo”, planteó que la edad estaría afectando su ritmo y que eso se reflejaría en jornadas más breves.
El presidente, sin embargo, calificó estas afirmaciones de falsas y aseguró que mantiene la misma agilidad política y física que ha caracterizado su gestión. “Este ‘PASQUÍN’ barato es verdaderamente un ‘ENEMIGO DEL PUEBLO’”, afirmó en su publicación.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Trump también hizo referencia a exámenes médicos recientes que, según dijo, respaldan su buen estado físico y cognitivo. Señaló que dichas evaluaciones fueron superadas “con excelencia”, desmintiendo cualquier narrativa sobre deterioro.
“Habrá un día en que me falte energía… pero con UN EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA… ciertamente no es ahora”, subrayó, insistiendo en que los señalamientos no tienen fundamento.
Críticas a la prensa y ataques directos a la autora
Además de descalificar el contenido del artículo, Trump dirigió sus críticas directamente a la periodista Katie Rogers, autora del análisis, a quien calificó de “reportera de pacotilla”. El presidente afirmó que el texto responde a una intención de afectar su imagen pública.
Trump defendió también su desempeño al frente de la Casa Blanca y aseguró que actualmente cuenta con “las cifras de encuesta más altas” de su trayectoria política, minimizando cualquier preocupación sobre su salud.
El tema cobró fuerza debido a que el presidente cumplirá 80 años el próximo junio, lo que lo convierte en uno de los líderes de mayor edad en ejercer el cargo. Aun así, la Casa Blanca informó meses atrás que, pese a padecer insuficiencia venosa crónica, su estado general es “excelente”.
Comparaciones con Biden y uso político de la edad
La edad y la resistencia física han sido parte del debate recurrente entre Trump y el expresidente Joe Biden, a quien el mandatario llama “el Dormilón”.
Con frecuencia lo acusa de carecer de energía y de no tomar decisiones clave durante su administración.
Trump ha reiterado que, a diferencia de su rival demócrata, mantiene el control total de su gobierno y de sus actividades, y sostiene que su liderazgo sigue siendo firme pese a las especulaciones.
Mientras la discusión continúa en la opinión pública, Trump insiste en que el artículo del Times solo busca desacreditarlo, pero asegura que su condición física no será un obstáculo para seguir gobernando, señaló ‘EFE’ y ‘SWI‘.