Trump elogia a Giorgia Meloni y sugiere posible exención de aranceles para Italia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes su admiración por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Y dejó abierta la posibilidad de excluir a Italia de los aranceles que su administración planea aplicar a productos extranjeros.

«Bueno, ella me gusta mucho. Veremos qué pasa», declaró Trump en la Casa Blanca antes de partir hacia Carolina del Norte, donde supervisará los daños del huracán Helene, y posteriormente visitar Los Ángeles y Las Vegas para evaluar otras emergencias.

El mandatario estadounidense ha reforzado su postura de imponer aranceles significativos a varios socios comerciales, incluidos Canadá, México, China y la Unión Europea.

