Trump elogia a Alemania por elevar gasto militar, pero evita pedir más

Trump elogia a Alemania por elevar gasto militar.

OTAN propone elevar gasto al 5% del PIB.

Merz se reunió con Donald Trump.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció este jueves que Alemania está «gastando bastante» en defensa.

Esto debido a sus recientes inversiones.

Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si Berlín debería aumentar aún más su inversión militar para cumplir con los nuevos objetivos que impulsa la OTAN bajo su mandato.

Así lo destacó la agencia de noticias EFE.

Trump elogia a Alemania por elevar gasto militar

Merz regala al presidente de EEUU el certificado de nacimiento de su abuelo, Frederick Trump ➡️ https://t.co/Xq4qS01g8A pic.twitter.com/PicWJFpFQx — 20minutos.es (@20m) June 5, 2025

Consultado por la prensa sobre si considera suficiente el gasto militar alemán, Trump respondió de forma ambigua:

“Bueno, no lo sé. No lo he tratado mucho. Sé que ahora están gastando bastante más. Eso es positivo”.

Esta declaración marca un tono más diplomático respecto a la presión ejercida en su primer mandato, cuando exigió repetidamente a los aliados cumplir con el umbral mínimo del 2 % del PIB en gasto de defensa.

Según informó EFE.