Trump elimina fondos para comunidades afectadas.

Rena Payan, de la organización sin fines de lucro Justice Outside, señaló que estas medidas desmantelan décadas de trabajo en contra de la discriminación ambiental.

La lucha continúa

A pesar de este panorama, activistas como Ash LaMont de Honor The Earth subrayan la importancia de buscar soluciones sostenibles que trasciendan administraciones.

Sin embargo, líderes como Peggy Shepard, de WE ACT for Environmental Justice, reconocen que la lucha será más difícil a nivel estatal y local, especialmente en territorios controlados por republicanos, donde la justicia ambiental no es una prioridad.

La administración Trump asegura que estas decisiones buscan evitar políticas “onerosas” para la industria y aplicar la ley “sin un matiz racial específico”.

Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas representan un golpe directo a los avances logrados en equidad y justicia ambiental, dejando a las comunidades más vulnerables sin herramientas para enfrentar la contaminación y sus devastadores efectos.

