Trump intensifica la tensión electoral en Honduras con fuerte advertencia

Segun informa la agencia EFE, Trump elecciones Honduras se convirtió en un tema central luego de que el presidente estadounidense advirtiera que habría consecuencias si el país centroamericano alteraba los resultados oficiales pendientes.

El mandatario aseguró en Truth Social que Honduras intentaba cambiar los resultados, mencionando que el conteo se detuvo abruptamente cuando apenas el cuarenta y siete por ciento había sido procesado.

Trump insistió en que cientos de miles de hondureños debían tener sus votos contados y enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

El presidente señaló que la contienda entre Tito Asfura y Salvador Nasralla estaba extremadamente cerrada, con apenas quinientos votos de diferencia al momento del corte del escrutinio.

Tensión por el conteo detenido en Honduras

El Consejo Nacional Electoral detuvo el conteo a medianoche sin ofrecer razones claras, lo que generó preocupación dentro y fuera del país sobre la transparencia del proceso.

Los porcentajes iniciales mostraban un escenario electoral complicado, marcado por un escrutinio lento y por la falta de avances sustanciales durante las horas posteriores a las votaciones.

La ciudadanía hondureña siguió con inquietud la ausencia de actualizaciones, mientras diversos sectores exigían claridad respecto al calendario y la reanudación del conteo oficial detenido inesperadamente.

El ambiente político se tornó tenso debido al margen reducido entre los candidatos y la incertidumbre generada tras la interrupción prolongada del procedimiento electoral nacional.