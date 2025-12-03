Trump intensifica la tensión electoral en Honduras con fuerte advertencia
Publicado el 12/02/2025 a las 20:09
Segun informa la agencia EFE, Trump elecciones Honduras se convirtió en un tema central luego de que el presidente estadounidense advirtiera que habría consecuencias si el país centroamericano alteraba los resultados oficiales pendientes.
El mandatario aseguró en Truth Social que Honduras intentaba cambiar los resultados, mencionando que el conteo se detuvo abruptamente cuando apenas el cuarenta y siete por ciento había sido procesado.
Trump insistió en que cientos de miles de hondureños debían tener sus votos contados y enfatizó la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
El presidente señaló que la contienda entre Tito Asfura y Salvador Nasralla estaba extremadamente cerrada, con apenas quinientos votos de diferencia al momento del corte del escrutinio.
Tensión por el conteo detenido en Honduras
#2Dic | Trump alerta de «consecuencias» si Honduras altera los resultados electorales https://t.co/wFS5r674DT
— El Nacional (@ElNacionalWeb) December 2, 2025
El Consejo Nacional Electoral detuvo el conteo a medianoche sin ofrecer razones claras, lo que generó preocupación dentro y fuera del país sobre la transparencia del proceso.
Los porcentajes iniciales mostraban un escenario electoral complicado, marcado por un escrutinio lento y por la falta de avances sustanciales durante las horas posteriores a las votaciones.
La ciudadanía hondureña siguió con inquietud la ausencia de actualizaciones, mientras diversos sectores exigían claridad respecto al calendario y la reanudación del conteo oficial detenido inesperadamente.
El ambiente político se tornó tenso debido al margen reducido entre los candidatos y la incertidumbre generada tras la interrupción prolongada del procedimiento electoral nacional.
Trump elecciones Honduras y presión internacional
Trump añadió presión internacional al proceso, al señalar públicamente que la democracia debía prevalecer y que el conteo debía reanudarse sin más retrasos significativos.
El presidente afirmó que la voluntad de los votantes debía ser respetada completamente, subrayando que cualquier alteración en el proceso sería inaceptable para Estados Unidos.
El respaldo explícito de Trump a Tito Asfura reforzó la atención internacional, destacando la relevancia geopolítica del resultado electoral en la región centroamericana.
Mientras tanto, actores políticos y organizaciones civiles evaluaban las implicaciones de una intervención discursiva tan directa sobre un proceso electoral extranjero tan ajustado.
Empate técnico y reacciones políticas internas
El conteo preliminar mostró un empate técnico, con Asfura obteniendo treinta y nueve punto noventa y un por ciento y Nasralla treinta y nueve punto ochenta y nueve por ciento de los votos.
La diferencia de quinientos quince votos evidenció un escenario extremadamente reñido, complicando las proyecciones y aumentando la presión sobre el Consejo Nacional Electoral para avanzar en el escrutinio.
Fuentes cercanas al Ejecutivo hondureño interpretaron los resultados como un castigo ciudadano hacia promesas incumplidas del partido Libre, reflejando un descontento extendido.
La misma fuente señaló que Rixi Moncada, candidata presidencial, tenía poca aceptación dentro de las bases partidarias, lo que pudo influir negativamente en el desempeño electoral.