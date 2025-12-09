Trump cuestiona la megafusión entre Netflix y Warner Bros. Discovery

Trump duda de la fusión

Netflix busca adquirir Warner

Preocupa enorme cuota de mercado

Segun informa wtue, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que participará en el proceso de evaluación de la fusión de 72.000 millones de dólares entre Netflix y Warner Bros. Discovery, una de las operaciones más grandes y trascendentales en la historia reciente del entretenimiento.

Durante su aparición en la alfombra roja de los Premios del Centro Kennedy en Washington, Trump reconoció ante periodistas que podría existir un “problema” relacionado con la enorme cuota de mercado que tendría la empresa resultante.

El mandatario afirmó que consultará a “algunos economistas” antes de aprobar el acuerdo, una señal de cautela ante la magnitud de la consolidación corporativa que se plantea.

“También estaré involucrado en esa decisión”, comentó a través de NBC News.

Preocupación en Washington por posible concentración

Trump explicó que su escepticismo se debe principalmente al tamaño combinado de Netflix y Warner Bros. Discovery, empresas que por separado ya tienen una presencia considerable en el mercado global del entretenimiento.

“Bueno, eso tiene que pasar por un proceso y veremos qué sucede”, dijo, insistiendo en que la decisión final dependerá de los mecanismos regulatorios establecidos.

El presidente añadió que Netflix posee una “cuota de mercado muy grande” y que, al adquirir Warner Bros., esta participación aumentaría de forma significativa.

La preocupación se centra en el posible impacto que la fusión pueda tener en la competencia dentro de la industria audiovisual.