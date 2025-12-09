Trump cuestiona la megafusión entre Netflix y Warner Bros. Discovery
Publicado el 12/08/2025 a las 21:04
- Trump duda de la fusión
- Netflix busca adquirir Warner
- Preocupa enorme cuota de mercado
Segun informa wtue, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que participará en el proceso de evaluación de la fusión de 72.000 millones de dólares entre Netflix y Warner Bros. Discovery, una de las operaciones más grandes y trascendentales en la historia reciente del entretenimiento.
Durante su aparición en la alfombra roja de los Premios del Centro Kennedy en Washington, Trump reconoció ante periodistas que podría existir un “problema” relacionado con la enorme cuota de mercado que tendría la empresa resultante.
El mandatario afirmó que consultará a “algunos economistas” antes de aprobar el acuerdo, una señal de cautela ante la magnitud de la consolidación corporativa que se plantea.
“También estaré involucrado en esa decisión”, comentó a través de NBC News.
Preocupación en Washington por posible concentración
Trump explicó que su escepticismo se debe principalmente al tamaño combinado de Netflix y Warner Bros. Discovery, empresas que por separado ya tienen una presencia considerable en el mercado global del entretenimiento.
“Bueno, eso tiene que pasar por un proceso y veremos qué sucede”, dijo, insistiendo en que la decisión final dependerá de los mecanismos regulatorios establecidos.
El presidente añadió que Netflix posee una “cuota de mercado muy grande” y que, al adquirir Warner Bros., esta participación aumentaría de forma significativa.
La preocupación se centra en el posible impacto que la fusión pueda tener en la competencia dentro de la industria audiovisual.
Trump duda de la fusión mientras Netflix avanza
Netflix anunció el viernes 5 de diciembre la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros. Discovery, Inc., una operación cuyo valor empresarial total asciende a 82.700 millones de dólares.
El valor patrimonial del acuerdo es de 72.000 millones de dólares y contempla pagos en efectivo y acciones por 27,75 dólares por acción.
El movimiento corporativo incluye los estudios de cine y televisión de Warner, así como las plataformas HBO Max y HBO, integrando así algunos de los catálogos más influyentes del mundo.
La fusión se ha descrito como una de las más radicales en el Hollywood moderno, tanto por su tamaño como por su impacto potencial en la distribución y producción de contenidos.
Impacto en canales y catálogos de entretenimiento
Sin embargo, la operación excluye canales propiedad de Warner como CNN y TNT, que no forman parte del acuerdo.
Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, declaró que la misión de la empresa “siempre ha sido entretener al mundo”.
Sarandos destacó que combinar el catálogo histórico de Warner Bros., responsable de clásicos como Casablanca y Ciudadano Kane, con producciones modernas de alto impacto permitirá “definir el próximo siglo de la narrativa”.
Subrayó que la unión fortalecerá la capacidad de ambas compañías para ofrecer títulos que la audiencia ya ama.
Trump duda de la fusión ante discurso de ejecutivos
Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, afirmó que el anuncio une “a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo”.
Zaslav añadió que Warner Bros. ha moldeado la cultura global por más de un siglo y que la alianza con Netflix garantizará que el público continúe disfrutando de historias significativas durante generaciones.
La venta de Warner Bros. Discovery se dio a conocer en octubre mediante un comunicado de prensa en el que la compañía reconoció estar evaluando diferentes alternativas estratégicas.
En dicho comunicado, la empresa confirmó haber recibido interés no solicitado de varias partes acerca de una posible compra.
Proceso regulatorio y próximos pasos corporativos
La junta directiva de Warner Bros. Discovery indicó que analizaría escenarios diversos, incluidos completar la separación planificada de la compañía hacia mediados de 2026.
La evaluación también considera la posibilidad de vender toda la empresa o realizar transacciones separadas para sus negocios de Warner Bros. y/o Discovery Global.
Mientras avanza este proceso, la fusión con Netflix sigue pendiente de la aprobación de las autoridades reguladoras y de la revisión federal que determinará si el movimiento cumple con las normas de competencia.
Trump insistió en que la operación deberá superar procedimientos estrictos antes de recibir autorización.