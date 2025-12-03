Trump es captado dormitando en plena reunión del gabinete (FOTOS)

Fotos muestran aparente somnolencia

Trump cierra ojos repetidamente

Casa Blanca niega acusaciones

Nuevas imágenes registradas en la Casa Blanca muestran al presidente Donald Trump aparentemente dormitando en distintos momentos durante su novena reunión de gabinete, realizada el martes 2 de diciembre.

Las fotografías, captadas por Reuters y Getty, se publican días después de que Trump criticara al New York Times por un informe sobre sus niveles de energía.

También llegan tras un análisis del Washington Post que examinó múltiples transmisiones de video y concluyó que Trump pasó alrededor de 20 minutos luchando por mantener los ojos abiertos en una conferencia de prensa realizada recientemente en la Oficina Oval.

Evidencia visual de Trump dormitando

Photos show President Trump appearing to doze off again at work https://t.co/ZazZz2zQGj — USA TODAY (@USATODAY) December 3, 2025

Las fotos tomadas durante la reunión de gabinete muestran al presidente con los ojos entrecerrados en varias ocasiones.

En algunos momentos, las imágenes captadas por Reuters y Getty muestran que los ojos de Trump permanecen cerrados por completo.

Las fotografías surgen mientras Trump enfrenta cuestionamientos sobre su energía física, tema que él mismo ha destacado en discursos recientes al hablar de líderes políticos mayores.