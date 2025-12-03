Trump es captado dormitando en plena reunión del gabinete (FOTOS)
Publicado el 12/03/2025 a las 15:31
- Fotos muestran aparente somnolencia
- Trump cierra ojos repetidamente
- Casa Blanca niega acusaciones
Nuevas imágenes registradas en la Casa Blanca muestran al presidente Donald Trump aparentemente dormitando en distintos momentos durante su novena reunión de gabinete, realizada el martes 2 de diciembre.
Las fotografías, captadas por Reuters y Getty, se publican días después de que Trump criticara al New York Times por un informe sobre sus niveles de energía.
También llegan tras un análisis del Washington Post que examinó múltiples transmisiones de video y concluyó que Trump pasó alrededor de 20 minutos luchando por mantener los ojos abiertos en una conferencia de prensa realizada recientemente en la Oficina Oval.
Evidencia visual de Trump dormitando
Photos show President Trump appearing to doze off again at work https://t.co/ZazZz2zQGj
— USA TODAY (@USATODAY) December 3, 2025
Las fotos tomadas durante la reunión de gabinete muestran al presidente con los ojos entrecerrados en varias ocasiones.
En algunos momentos, las imágenes captadas por Reuters y Getty muestran que los ojos de Trump permanecen cerrados por completo.
Las fotografías surgen mientras Trump enfrenta cuestionamientos sobre su energía física, tema que él mismo ha destacado en discursos recientes al hablar de líderes políticos mayores.
Los registros gráficos ofrecen una secuencia continua de expresiones faciales que sugieren cansancio en distintas etapas de la reunión.
Las imágenes fueron tomadas mientras el gabinete discutía temas internos junto al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
Otros medios presentes reportaron haber observado comportamientos similares, describiendo instantes en los que Trump parecía dormitar brevemente.
Los materiales visuales coinciden en subrayar que estos momentos ocurrieron más de una vez durante la extensa reunión.
La respuesta de la Casa Blanca
photos of Trump sleeping through yesterday’s Oval Office event via Andrew Harnik of Getty pic.twitter.com/zurDLxkFVt
— Aaron Rupar (@atrupar) November 7, 2025
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Levitt, respondió a los señalamientos en una declaración enviada a USA TODAY el miércoles 3 de diciembre.
Levitt afirmó que el presidente “estaba escuchando atentamente y dirigiendo toda la maratónica reunión del Gabinete de tres horas”.
La declaración sostiene que la interpretación visual no refleja la participación activa del mandatario en las discusiones.
La Casa Blanca rechazó que los instantes captados por las cámaras representen un problema de energía o atención.
La respuesta busca contrarrestar la creciente atención mediática en torno al comportamiento de Trump durante reuniones oficiales.
El señalamiento ocurre en un contexto en el que distintos medios han vuelto a examinar los hábitos del presidente ante cámaras.
El contexto político
images of Trump dozing during today’s cabinet meeting
(Chip Somodevilla/Getty & Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty) pic.twitter.com/gLOYlyb3lS
— Aaron Rupar (@atrupar) December 2, 2025
El episodio se suma a la creciente tensión con medios nacionales sobre su condición física y su nivel de energía.
La controversia también resurge debido a que Trump ha usado en repetidas ocasiones la expresión “Sleepy Joe” para referirse al expresidente Joe Biden.
Biden tenía 82 años cuando dejó el cargo, un dato frecuentemente citado en debates sobre la edad y la energía de los líderes políticos.
Trump, por su parte, cumplirá 80 años en junio, lo que ha generado comparaciones constantes entre ambos.
El momento captado durante la reunión de gabinete alimenta una discusión que ya venía escalando tras la publicación del informe del New York Times.
Los videos evaluados por el Washington Post también han impulsado nuevas observaciones públicas sobre el comportamiento del presidente en eventos oficiales.
El episodio del 2 de diciembre se suma a una serie de registros que han ampliado el escrutinio sobre su presencia física frente a las cámaras.