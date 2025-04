Trump dice que habría que hacer caso al Supremo para retornar a Ábrego García a EEUU

Tras aterrizar todos fueron ingresados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) con base en un acuerdo entre las autoridades estadounidense y salvadoreñas.

Semanas después las autoridades migratorias estadounidenses reconocieron que expulsar a Ábrego García a El Salvador «fue un error», ya que tenía un estatus legal en EEUU que lo protegía de la deportación.

El caso de Ábrego García ha sido señalado por políticos y organizaciones para criticar la campaña de deportaciones masivas de Trump.

Ábrego huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por sus abogados después de que fuera acusado de ser un pandillero por un informante en EEUU, señaló ‘EFE’.

The Supreme Court says the Trump administration must facilitate the return of Kilmar Abrego Garcia, a Maryland resident mistakenly deported to El Salvador despite a court order protecting him from removal. pic.twitter.com/m6yOXWBFwx

— Pop Base (@PopBase) April 10, 2025