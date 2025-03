Trump congela toda la ayuda a Ucrania y advierte a Zelenski

«¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!», afirmó el mandatario estadounidense en un mensaje en Truth Social, su red social.

«Es lo que vengo diciendo: este tipo no quiere la paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos», añadió.

En respuesta, el presidente estadounidense insinuó que Zelenski podría no permanecer mucho tiempo en el poder si mantiene su postura en contra de la paz con el Kremlin.

«Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo».

«Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo», dijo Trump.