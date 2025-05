Trump ejecuta despido masivo en el Consejo de Seguridad Nacional

Un amplio número de empleados del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) fueron destituidos el 23 de mayo en el marco de una drástica reestructuración impulsada por la administración Trump.

El recorte ocurre tres semanas después del despido de Mike Waltz como asesor de seguridad nacional y la designación del secretario de Estado, Marco Rubio, como jefe interino del organismo.

Fuentes como The Washington Post, Reuters y CNN confirmaron que más de 100 empleados fueron notificados de su despido casi simultáneamente, alrededor de las 4:20 p. m. (hora del este).

Los trabajadores, que manejaban asuntos clave de política exterior y seguridad global, recibieron media hora para recoger sus pertenencias tras ser puestos en licencia administrativa.

White House National Security Council slashes staff in dramatic restructuring, sources say, only a few dozen staff will remain | Reuters https://t.co/obteSmoDMf

— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) May 24, 2025