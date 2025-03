Trump promete desclasificar archivos del asesinato de JFK

El presidente Donald Trump anunció que los archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy serán publicados sin censura el próximo martes.

Trump aseguró que su administración divulgará 80,000 documentos, aunque no se especificó cuántos son inéditos.

«Tenemos una cantidad tremenda de documentos. Tienen mucho que leer», declaró Trump en el Centro John F. Kennedy en Washington.

El mandatario afirmó que no permitirá que se editen partes de los archivos y que la publicación será transparente.

La revelación ha despertado gran interés, aunque expertos advierten que no se esperan hallazgos impactantes.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ordenó liberar los archivos clasificados del asesinato de JFK.

También solicitó desclasificar documentos relacionados con los asesinatos de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr.

Tras firmar la orden, entregó la pluma a Robert F. Kennedy Jr., sobrino de JFK, como símbolo de su compromiso.

Kennedy Jr., conocido por su activismo, ha expresado dudas sobre la teoría de que Oswald actuó solo.

