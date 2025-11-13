Trump defiende las visas H-1B y afirma que EE. UU. carece de trabajadores calificados
Publicado el 11/13/2025 a las 15:15
En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos no cuenta con suficiente mano de obra calificada para cubrir los puestos necesarios en sectores clave.
Por lo que estuvo defendiendo así el uso del programa de visados H-1B para trabajadores especializados, incluso frente a críticas dentro de su propio electorado.
Trump afirmó que el país no tiene suficientes trabajadores con las habilidades necesarias para desempeñar empleos altamente técnicos.
El presidente fue presionado por la presentadora Laura Ingraham sobre si su Gobierno reduciría las visas H-1B, preocupación que surge entre quienes consideran que estas afectan negativamente a los trabajadores estadounidenses.
Donald Trump insiste en la necesidad de visas H-1B
President Trump is facing backlash from some of the most influential pro-Trump voices over recent comments backing H-1B visas. https://t.co/8ZjsBDqaV5
— ABC News (@ABC) November 13, 2025
Trump respondió que comprende esa inquietud, pero que atraer talento extranjero sigue siendo indispensable.
El mandatario sostuvo que no se puede “sacar a la gente de la cola del paro” y colocarlos de inmediato en industrias complejas como la fabricación de misiles.
El presidente insistió en que hay “ciertos talentos” que el país no tiene y que requieren formación especializada.
Trump utilizó como ejemplo una redada en una planta de Hyundai en Georgia para ilustrar que la falta de trabajadores calificados afecta industrias críticas.
La referencia a la redada de ICE en Georgia
🚨I PRESSED President Trump on H-1B visas.🚨
“If you want to RAISE WAGES for Americans, you can’t flood the country with THOUSANDS of foreign workers.”@POTUS: “You have to bring in talent… You can’t take people off the unemployment line and say, ‘go make missiles.’”
The… pic.twitter.com/lB4wWuRKGK
— Laura Ingraham (@IngrahamAngle) November 12, 2025
Durante la entrevista, Trump recordó la operación de ICE ocurrida en septiembre en una planta de Hyundai en Georgia.
En esa redada, cientos de contratistas surcoreanos fueron arrestados y deportados debido a su estatus migratorio.
Trump afirmó que muchos de esos trabajadores tenían años de experiencia en la fabricación de baterías.
El presidente sostuvo que fabricar baterías es un proceso complejo y peligroso, con riesgos de explosiones y fallas técnicas.
Según Trump, había entre 500 y 600 trabajadores en las primeras etapas del proceso, encargados no solo de producir baterías, sino también de enseñar a otros empleados a hacerlo.
Trump afirmó que expulsar a estos trabajadores afectaría la capacidad del país para sostener industrias avanzadas.
El mandatario recordó que recientemente expresó a periodistas en Corea del Sur su rechazo a la redada, pese a ser parte de la ofensiva migratoria de su propia administración.
El contexto de la orden ejecutiva y las H-1B
En septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva que impuso una tasa de solicitud de visas H-1B de 100.000 dólares.
La medida se sumó a una serie de esfuerzos de su administración para restringir la inmigración y establecer límites más estrictos a quién puede ingresar al país.
La visa H-1B permite trabajar en Estados Unidos durante tres años, renovables por otros tres.
El programa está dirigido a trabajadores altamente calificados.
Economistas citados en el texto sostienen que este tipo de visas permiten a las empresas estadounidenses mantener su competitividad.
También consideran que la contratación de talento especializado contribuye a la expansión de negocios dentro del país.
Trump defendió que, pese a las críticas internas, atraer y retener a estos trabajadores sigue siendo fundamental para sectores que requieren habilidades avanzadas.
El debate sobre el equilibrio entre proteger empleos locales y asegurar talento calificado continúa siendo un punto clave para la política migratoria del país.