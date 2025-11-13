Trump defiende las visas H-1B y afirma que EE. UU. carece de trabajadores calificados

Trump defiende visas H-1B

Faltan trabajadores calificados

Redada en planta Hyundai

En una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump insistió en que Estados Unidos no cuenta con suficiente mano de obra calificada para cubrir los puestos necesarios en sectores clave.

Por lo que estuvo defendiendo así el uso del programa de visados H-1B para trabajadores especializados, incluso frente a críticas dentro de su propio electorado.

Trump afirmó que el país no tiene suficientes trabajadores con las habilidades necesarias para desempeñar empleos altamente técnicos.

El presidente fue presionado por la presentadora Laura Ingraham sobre si su Gobierno reduciría las visas H-1B, preocupación que surge entre quienes consideran que estas afectan negativamente a los trabajadores estadounidenses.

Donald Trump insiste en la necesidad de visas H-1B

Trump respondió que comprende esa inquietud, pero que atraer talento extranjero sigue siendo indispensable.

El mandatario sostuvo que no se puede “sacar a la gente de la cola del paro” y colocarlos de inmediato en industrias complejas como la fabricación de misiles.

El presidente insistió en que hay “ciertos talentos” que el país no tiene y que requieren formación especializada.

Trump utilizó como ejemplo una redada en una planta de Hyundai en Georgia para ilustrar que la falta de trabajadores calificados afecta industrias críticas.