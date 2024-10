Trump defiende la inmigración legal y critica la política de Biden.

El expresidente y candidato presidencial Donald Trump afirmó este miércoles en un foro con votantes latinos que respalda la inmigración legal y la necesidad de mantener fronteras fuertes.

Durante el evento organizado por Univisión, Trump reiteró su crítica a la política migratoria de Joe Biden.

Sugiriendo que ciertos países envían a sus criminales y personas con problemas mentales a Estados Unidos, una afirmación que ha sido desmentida y considerada un bulo.

Trump destacó que su administración implementó una política migratoria «exitosa».

Donald Trump on skyrocketing illegal immigration:

«There’s no country that can sustain this.»pic.twitter.com/w8SlF74OA0

