Trump debe más de $750.000 a ciudades por gastos de campaña

El expresidente Donald Trump enfrenta una creciente deuda que supera los $750,000 con varias ciudades en las que realizó mítines de campaña desde 2016.

Esta cantidad se debe principalmente a gastos por seguridad, control de tráfico y otras operaciones relacionadas con la protección durante sus eventos.

Recientemente, Trump llevó a cabo un mitin en Erie, Pennsylvania, donde, como en ocasiones anteriores, abandonó la ciudad sin haber liquidado la factura correspondiente.

Aunque las autoridades locales aún no han determinado los costos específicos del último evento, se estima que la campaña de Trump debe más de $40,000 por gastos de seguridad relacionados con sus mítines en 2018 y 2023 en Erie, según un funcionario municipal.

Cities seek more than $750K in unpaid bills for Trump campaign events since 2016 https://t.co/wrsNrfLs6b

— Meet the Press (@MeetThePress) October 11, 2024