Trump de luto por muerte de Diamond, una de sus más fieles seguidoras

Trump de luto tras muerte de una de sus fieles seguidoras

Confirman la muerte de Diamond

Influencer muere a sus 51 años

Por medio de redes sociales el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió su dolor por la perdida de Ineitha Lynnette Hardaway, mejor conocida como Diamond por ‘Diamond and Silk’. Una influencer de 51 años que junto a su hermana sostenían un blog y se mostraron como fieles seguidoras del ex presidente.

‘Diamond and Silk’ es un par que alcanzaron la popularidad debido a su constante y abierto apoyo a Donald Trump. Las hermanas se distinguen por su contenido conservador. Alcanzaron su máxima popularidad en el año de 2016 durante la campaña presidencial de Trump.

¿Quién era Ineitha Lynnette Hardaway, mejor conocida como Diamond?

Ineitha Lynnette Hardaway mejor conocida como Diamond, junto a su hermana Herneitha Rochelle Hardaway Richardson, Silk, manejaban juntas un blog llamado ‘Diamond and Silk’. Ambas hermanas alcanzaron su popularidad debido a su apoyo al ex presidente Donald Trump.

Las hermanas afroamericanas mostraron en repetidas ocasiones su apoyo durante las campañas presidenciales de Trump, así como su mandato. Mientras que en la descripción de su cuenta oficial se puede leer ‘Las seguidoras más leales del Presidente Donald J Trump.