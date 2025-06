Trump cumple 79 años: felicitación oficial, desfile militar y protestas

Según informa UNOTV, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, celebra este sábado 14 de junio su cumpleaños número 79 en un clima cargado de simbolismo político y tensiones sociales.

La jornada no solo estuvo marcada por mensajes de felicitación por parte de sus aliados, sino también por un desfile militar de gran escala y múltiples protestas en distintas ciudades del país.

Desde las primeras horas del día, la Casa Blanca sorprendió con una publicación oficial celebrando el natalicio del líder republicano.

A través de su cuenta institucional, la presidencia compartió un mensaje calificando a Trump como “un patriota valiente”.

Happy Birthday to Donald J. Trump, 45th and 47th President of the United States — a fearless patriot guiding our nation into the true Golden Age of American prosperity and strength. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/eqd3lAIXPS

— The White House (@WhiteHouse) June 14, 2025