Trump señala a Maduro por migración, pero una guerra podría multiplicarla

Trump señala a Maduro por migración, pero una guerra podría multiplicarla

Trump culpa a Maduro por migrantes mientras expertos advierten que una acción militar en Venezuela podría generar millones de refugiados
Por 
2025-12-07T19:17:06+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/07/2025 a las 14:17

  • Trump responsabiliza a Maduro
  • Expertos prevén desplazamiento masivo
  • Sanciones agravaron crisis venezolana

Segun informa CNN, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa justificando su presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro y sus amenazas de acción militar asegurando que Venezuela es responsable del flujo de drogas y del aumento de migrantes hacia territorio estadounidense.

En declaraciones recientes, Trump afirmó que “Venezuela envió a cientos de miles de personas desde cárceles”, pese a la falta de evidencia.

Mientras la administración ejecuta ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, Trump advirtió que operativos terrestres podrían comenzar “muy pronto”.

Expertos advierten que incluso ataques limitados podrían desencadenar un desplazamiento masivo en Venezuela.

Ataques militares podrían generar millones de refugiados


Un estudio del Niskanen Center concluyó que ataques estadounidenses que causaran un conflicto breve podrían impulsar la salida de entre 1,7 y 3 millones de personas.

Si la confrontación se prolongara, el desplazamiento podría superar los 4 millones de refugiados.

Colombia y Brasil serían los países más afectados por la presión migratoria.

Gil Guerra señaló que cualquier ataque causaría pánico y afectaría cadenas de suministro.

Trump culpa a Maduro por migrantes pese a efectos de sanciones

Trump, Maduro, Sanciones MundoNOW
Trump culpa a Maduro por migrantes y alerta regional FOTO: EFE

El estudio también muestra que ataques limitados enfocados en infraestructura narco podrían generar menos de 20.000 desplazados.

Una intervención a gran escala, aunque improbable, podría desencadenar cientos de miles de migrantes.

Francisco Rodríguez afirmó que un conflicto prolongado es plausible si sectores militares resisten.

Expertos indican que la mayoría de desplazados no llegarían a EE. UU., pero la ola migratoria podría repetirse.

Migración venezolana aumentó durante el primer mandato de Trump

Trump, Maduro, Sanciones MundoNOW
Trump culpa a Maduro por migrantes y alerta regional FOTO: EFE

El número de venezolanos en Estados Unidos creció cerca de 140.000 entre 2017 y 2021.

Esa ola migratoria estuvo marcada por el colapso económico venezolano.

La caída del petróleo, la mala gestión de PDVSA y la hiperinflación devastaron la economía.

Estados Unidos endureció sanciones financieras a Maduro en 2017.

Sanciones reforzadas profundizaron la crisis venezolana

Trump, Maduro, Sanciones MundoNOW
Trump culpa a Maduro por migrantes y alerta regional FOTO: SHUTTERSTOCK

Investigaciones citadas por el CEPR señalaron que las sanciones agravaron la economía ya colapsada.

La escasez de bienes esenciales aumentó junto al deterioro humanitario.

En 2017 Maduro marginó a la Asamblea Nacional, generando protestas y represión.

Ese escenario detonó un éxodo masivo en los años siguientes.

Trump culpa a Maduro por migrantes pese al colapso interno

Henrique, migrante venezolano, relató que huyó en 2017 por represión y ruina económica.

Describió que “ya vivíamos en una dictadura”.

Dijo que la economía había colapsado desde 2014.

Aseguró que la mayoría de jóvenes de su entorno emigraron.

Éxodo venezolano alcanzó niveles históricos

El éxodo creció de 1 millón a más de 5 millones para 2021.

El colapso económico fue el principal motor de migración.

Un estudio señaló que las sanciones petroleras de 2019 aceleraron el colapso.

Venezuela perdió más del 70 % de su economía.

Trump culpa a Maduro por migrantes mientras sube la tensión regional

El regreso de Trump al poder ha intensificado la retórica contra Venezuela.

Ha desplegado más tropas en la región.

Trump no ha explicado cómo pondrá fin al enfrentamiento bilateral.

Aunque habló por teléfono con Maduro, no hay vía clara de solución.

Analistas no prevén éxodo masivo por ataques limitados

El exembajador James Story dijo que no espera migración a gran escala por acciones dirigidas.

Sostuvo que consecuencias humanitarias serían mínimas.

Trump podría limitar ataques a infraestructura narco.

Expertos coinciden en que cualquier acción militar implica riesgos significativos.

