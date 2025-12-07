Trump señala a Maduro por migración, pero una guerra podría multiplicarla

Trump responsabiliza a Maduro

Expertos prevén desplazamiento masivo

Sanciones agravaron crisis venezolana

Segun informa CNN, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa justificando su presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro y sus amenazas de acción militar asegurando que Venezuela es responsable del flujo de drogas y del aumento de migrantes hacia territorio estadounidense.

En declaraciones recientes, Trump afirmó que “Venezuela envió a cientos de miles de personas desde cárceles”, pese a la falta de evidencia.

Mientras la administración ejecuta ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, Trump advirtió que operativos terrestres podrían comenzar “muy pronto”.

Expertos advierten que incluso ataques limitados podrían desencadenar un desplazamiento masivo en Venezuela.

Ataques militares podrían generar millones de refugiados

Trump culpa a Maduro por los migrantes, pero una guerra en Venezuela podría generar millones de refugiados https://t.co/tXlBp4rvkQ — CNN en Español (@CNNEE) December 7, 2025



Un estudio del Niskanen Center concluyó que ataques estadounidenses que causaran un conflicto breve podrían impulsar la salida de entre 1,7 y 3 millones de personas.

Si la confrontación se prolongara, el desplazamiento podría superar los 4 millones de refugiados.

Colombia y Brasil serían los países más afectados por la presión migratoria.

Gil Guerra señaló que cualquier ataque causaría pánico y afectaría cadenas de suministro.