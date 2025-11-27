Trump responsabiliza a Biden tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Trump critica políticas migratorias

Tiroteo cerca de Casa Blanca

Revisiones a inmigrantes afganos

El presidente Donald Trump adoptó un tono sombrío en un breve discurso a la nación la noche de este miércoles, responsabilizando al expresidente Joe Biden por fallas en la verificación de antecedentes de inmigrantes después de que un hombre disparara a dos miembros de la Guardia Nacional esta tarde cerca de la Casa Blanca.

El ataque contra estadounidenses uniformados coincidió con la víspera de Thanksgiving, una festividad que nació en 1621 cuando inmigrantes que buscaban una vida mejor compartieron una comida con nativos americanos en Massachusetts.

Hablando desde su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, Trump describió al sospechoso como un “extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra”.

Trump criticó a Biden tras el tiroteo en Washington D.C.

El presidente señaló que el FBI cree haber identificado al atacante, cuya información inicial coincide con la de un hombre del estado de Washington que, según funcionarios policiales citados por CNN, habría migrado desde Afganistán en 2021.

Funcionarios de la ley familiarizados con el caso aseguraron que el sospechoso ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal.

CNN informó que el sospechoso solicitó asilo en 2024 y que este habría sido concedido por el Gobierno de Trump en abril de 2025.