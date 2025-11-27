Trump responsabiliza a Biden tras tiroteo cerca de la Casa Blanca
Publicado el 11/27/2025 a las 14:53
El presidente Donald Trump adoptó un tono sombrío en un breve discurso a la nación la noche de este miércoles, responsabilizando al expresidente Joe Biden por fallas en la verificación de antecedentes de inmigrantes después de que un hombre disparara a dos miembros de la Guardia Nacional esta tarde cerca de la Casa Blanca.
El ataque contra estadounidenses uniformados coincidió con la víspera de Thanksgiving, una festividad que nació en 1621 cuando inmigrantes que buscaban una vida mejor compartieron una comida con nativos americanos en Massachusetts.
Hablando desde su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, Trump describió al sospechoso como un “extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán, un infierno en la tierra”.
El presidente señaló que el FBI cree haber identificado al atacante, cuya información inicial coincide con la de un hombre del estado de Washington que, según funcionarios policiales citados por CNN, habría migrado desde Afganistán en 2021.
Funcionarios de la ley familiarizados con el caso aseguraron que el sospechoso ha sido identificado como Rahmanullah Lakanwal.
CNN informó que el sospechoso solicitó asilo en 2024 y que este habría sido concedido por el Gobierno de Trump en abril de 2025.
Lo que dijo Trump
Trump lamentó la presencia de lo que describió como “20 millones de extranjeros desconocidos y no investigados” que ingresaron al país durante el Gobierno de Biden, calificando esta situación como “un riesgo para nuestra propia supervivencia”.
El mandatario pidió una nueva evaluación para cada persona que ingresó desde Afganistán bajo la presidencia de Biden.
“Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o no aporte beneficio a nuestro país”, afirmó.
El Gobierno de Trump ya había iniciado un proceso interno para volver a entrevistar a los inmigrantes afganos admitidos durante la administración anterior, según un memorando interno y una fuente familiarizada con los planes.
Incluso antes del tiroteo, funcionarios de su Gobierno habían argumentado que el equipo de Biden no examinó suficientemente a quienes ingresaron al país.
Trump también arremetió contra los inmigrantes somalíes que viven en Minnesota. Asegurando que están “estafando a nuestro país y destrozando ese estado que alguna vez fue grandioso”.
Presentó a Somalia como un país que “no tiene leyes, no tiene agua, no tiene Ejército, no tiene nada”.
El discurso fue transmitido en la página de YouTube de la Casa Blanca sin reporteros presentes.
La reacción del Gobierno
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó las declaraciones del presidente Trump y también mencionó la nacionalidad del sospechoso del tiroteo en Washington.
“No pronunciaré el nombre de este individuo depravado. Debe ser privado de la gloria que tan desesperadamente busca”, escribió en X al señalar que el atacante sería un ciudadano afgano “no investigado”. Que ingresó bajo la Operación Bienvenidos Aliados el 8 de septiembre de 2021 durante el Gobierno de Biden.
Poco después, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció en X que el procesamiento de todos los casos de inmigración relacionados con ciudadanos afganos “está detenido indefinidamente a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación”.
“La protección y seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único enfoque y misión”, comunicó la agencia.