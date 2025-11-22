Trump critica arresto de Bolsonaro mientras acerca posiciones con Lula

Trump critica arresto de Bolsonaro

Reunión próxima con Lula

Tensiones por aranceles recientes

Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump aseguró que se reunirá pronto con Luiz Inácio Lula da Silva y calificó de “muy malo” el arresto preventivo de Jair Bolsonaro.

El mandatario estadounidense afirmó que conversó con Lula la noche anterior y espera un encuentro en el “futuro cercano”.

Trump inicialmente dijo no estar al tanto de la detención del exmandatario brasileño cuando fue consultado por la prensa.

Tras ser informado por los reporteros, reaccionó con molestia y definió el arresto como un hecho negativo.

Trump señaló que la conversación con Lula fue cordial y anticipó una reunión que podría ocurrir en las próximas semanas.

El anuncio despertó interés debido al historial de tensiones entre ambos líderes.

Durante años, Trump mantuvo una estrecha alianza política con Jair Bolsonaro, lo que creó distancia con el presidente brasileño.

La relación comenzó a suavizarse tras un encuentro entre ambos durante un evento en Malasia en octubre.