Trump critica arresto de Bolsonaro mientras acerca posiciones con Lula
Publicado el 11/22/2025 a las 16:18
- Trump critica arresto de Bolsonaro
- Reunión próxima con Lula
- Tensiones por aranceles recientes
Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump aseguró que se reunirá pronto con Luiz Inácio Lula da Silva y calificó de “muy malo” el arresto preventivo de Jair Bolsonaro.
El mandatario estadounidense afirmó que conversó con Lula la noche anterior y espera un encuentro en el “futuro cercano”.
Trump inicialmente dijo no estar al tanto de la detención del exmandatario brasileño cuando fue consultado por la prensa.
Tras ser informado por los reporteros, reaccionó con molestia y definió el arresto como un hecho negativo.
Reunión próxima entre Trump y Lula genera expectativa
Trump señaló que la conversación con Lula fue cordial y anticipó una reunión que podría ocurrir en las próximas semanas.
El anuncio despertó interés debido al historial de tensiones entre ambos líderes.
Durante años, Trump mantuvo una estrecha alianza política con Jair Bolsonaro, lo que creó distancia con el presidente brasileño.
La relación comenzó a suavizarse tras un encuentro entre ambos durante un evento en Malasia en octubre.
Trump critica arresto de Bolsonaro mientras avanza disputa judicial
Bolsonaro fue detenido preventivamente debido al riesgo “concreto” de fuga, según la justicia brasileña.
El expresidente fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
Su detención inmediata se ordenó antes de que comenzara a cumplir su sentencia oficial.
El arresto generó reacciones mixtas en Brasil y la comunidad internacional, que analiza la legalidad y el impacto político de la medida.
Aranceles, economía y nueva etapa diplomática
En paralelo, Trump retiró el arancel del 40 % para ciertos productos brasileños, incluyendo carne, café y cacao.
La medida representa un giro tras haber elevado tarifas anteriormente en represalia por procesos judiciales contra Bolsonaro.
El alivio arancelario responde también a la presión interna por la inflación y el alto costo de vida en Estados Unidos.
El encuentro entre Trump y Lula podría marcar un nuevo capítulo en la relación bilateral y en la cooperación económica entre ambos países.