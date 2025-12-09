Trump lanza nueva advertencia a Europa por su “mala dirección”

Trump critica rumbo europeo

Polémica por multa a X

Washington rechaza sanciones europeas

Segun informa msn, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este lunes contra Europa, afirmando que el continente “debe tener cuidado” porque, en su opinión, “va en mala dirección”, declaraciones que profundizan la tensión diplomática a solo unos días de la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional.

Este documento, difundido por la Casa Blanca, sostiene que Europa enfrenta la posible desaparición de su civilización e incluso describe a la Unión Europea, tradicional aliada, como un adversario en varios frentes.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump insistió en que quiere “mantener a Europa como Europa” y defendió que el continente está tomando rumbos preocupantes que, según él, afectan directamente a sus habitantes.

El evento fue convocado para anunciar ayudas de 12.000 millones de dólares destinadas al sector agrícola estadounidense.

Tensión por multa a X y postura de Trump

Trump arremete de nuevo contra Europa: “Debe tener cuidado, va en mala dirección” https://t.co/J8n39g2idk — Bernardo de la Maza (@bdelamaza) December 8, 2025



En ese mismo acto, Trump respondió a preguntas sobre la multa de 120 millones de euros que reguladores europeos impusieron a X, la red social propiedad de Elon Musk, aliado político del mandatario.

El presidente calificó la sanción como “asquerosa”, aunque admitió no estar al tanto de los detalles y afirmó que Musk no lo ha contactado para pedir ayuda.

Trump también dijo no entender de qué forma los reguladores europeos pueden justificar la multa, señalando que considera que no es correcta.

Acto seguido, lanzó una advertencia al continente, al expresar que no desea que Europa cambie “tantísimo” y que las direcciones que está tomando son “muy serias” y preocupantes.