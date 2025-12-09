Trump lanza nueva advertencia a Europa por su “mala dirección”
Publicado el 12/08/2025 a las 20:45
- Trump critica rumbo europeo
- Polémica por multa a X
- Washington rechaza sanciones europeas
Segun informa msn, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este lunes contra Europa, afirmando que el continente “debe tener cuidado” porque, en su opinión, “va en mala dirección”, declaraciones que profundizan la tensión diplomática a solo unos días de la publicación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional.
Este documento, difundido por la Casa Blanca, sostiene que Europa enfrenta la posible desaparición de su civilización e incluso describe a la Unión Europea, tradicional aliada, como un adversario en varios frentes.
Durante un acto en la Casa Blanca, Trump insistió en que quiere “mantener a Europa como Europa” y defendió que el continente está tomando rumbos preocupantes que, según él, afectan directamente a sus habitantes.
El evento fue convocado para anunciar ayudas de 12.000 millones de dólares destinadas al sector agrícola estadounidense.
Tensión por multa a X y postura de Trump
Trump arremete de nuevo contra Europa: “Debe tener cuidado, va en mala dirección” https://t.co/J8n39g2idk
— Bernardo de la Maza (@bdelamaza) December 8, 2025
En ese mismo acto, Trump respondió a preguntas sobre la multa de 120 millones de euros que reguladores europeos impusieron a X, la red social propiedad de Elon Musk, aliado político del mandatario.
El presidente calificó la sanción como “asquerosa”, aunque admitió no estar al tanto de los detalles y afirmó que Musk no lo ha contactado para pedir ayuda.
Trump también dijo no entender de qué forma los reguladores europeos pueden justificar la multa, señalando que considera que no es correcta.
Acto seguido, lanzó una advertencia al continente, al expresar que no desea que Europa cambie “tantísimo” y que las direcciones que está tomando son “muy serias” y preocupantes.
Trump critica a Europa y respalda documento oficial
Con estas declaraciones, el presidente estadounidense respalda el tono y el contenido del documento de Estrategia de Seguridad Nacional difundido recientemente.
Este informe, obligatorio para cada administración, detalla las prioridades geopolíticas del Gobierno y presenta a Europa como una región en supuesto declive.
El texto advierte de que la inmigración podría convertir a los europeos en minoría dentro de sus propios países en las próximas décadas.
Además, sostiene que Europa podría perder fortaleza económica y militar, debilitando su capacidad para ser un aliado confiable de Washington.
Comisión Europea sanciona a X por irregularidades
▶️ Bruselas multa a X con 120 millones de euros por incumplir las obligaciones de transparencia.
– La Comisión señala el “diseño engañoso” de la marca de verificación o la falta de acceso a datos para investigadores.
— Miren Gurutxe 🌹🌹🌹🇵🇸 (@Gurutxe1) December 5, 2025
La multa que motivó parte de las declaraciones de Trump fue anunciada la semana pasada por la Comisión Europea bajo el nuevo Reglamento de Servicios Digitales, aprobado en 2022 e implementado progresivamente desde 2023.
X, anteriormente conocida como Twitter, fue sancionada con 120 millones de euros por tres vulneraciones de esta ley, según las autoridades europeas.
Una de las irregularidades señaladas se refiere al sistema de verificación mediante la marca azul, que identificaba a figuras relevantes.
Musk reemplazó esa política para permitir que cualquier usuario que pagara pudiera obtener la marca distintiva, lo que, según Bruselas, dificulta identificar la autenticidad de cuentas y contenido.
Trump critica a Europa mientras crece el rechazo estadounidense
La Comisión afirma que ello expone a los usuarios a posibles estafas y manipulaciones, debido a la dificultad para distinguir entre perfiles oficiales y falsos.
La segunda infracción apunta a la falta de transparencia en los repositorios de publicidad, donde debe quedar constancia de qué anuncios se difunden y quién los financia.
La tercera sanción se relaciona con restricciones de acceso a datos que la plataforma impuso a investigadores e instituciones, en violación de las obligaciones de apertura establecidas por el reglamento.
Aunque Trump afirmó no estar informado a profundidad sobre estas infracciones, anticipó que podría emitir opiniones más precisas próximamente.
Respaldos en Washington y postura europea
La multa ha generado malestar en Washington, donde altos cargos estadounidenses han criticado abiertamente la decisión europea.
El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó la medida al señalar que los días de “censurar a los estadounidenses en internet” habían terminado.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, también expresó su rechazo, calificando el paso europeo como un ataque contra empresas y ciudadanos estadounidenses.
Elon Musk, por su parte, utilizó su propia plataforma para intensificar las críticas, acusando a las autoridades europeas de operar una “burocracia tiránica y no elegida”.