Trump acusa a agentes de “estúpidos” tras redada en planta de Hyundai

Donald Trump criticó a los agentes responsables del operativo que derivó en la detención de trabajadores en la planta de Hyundai en Georgia.

Trump critica redada migratoria

Regresan trabajadores surcoreanos

Planta Hyundai retoma construcción El presidente Donald Trump arremetió contra los agentes responsables de la operación migratoria que resultó en la detención y deportación de 300 trabajadores surcoreanos, calificándolos de “estúpidos” durante su intervención en el Foro de Inversión Estados Unidos-Saudí. El comentario surge en un momento en que algunos de los deportados han comenzado a regresar a Estados Unidos para reincorporarse a sus empleos en la planta de baterías del complejo de Hyundai en Georgia. Trump critica a agentes tras redada en planta de Hyundai en Georgia La redada, realizada en septiembre, formó parte de la intensificación de la represión migratoria de Trump en todo el país. TE PUEDE INTERESAR: Trump elimina aranceles del 40 % a productos de Brasil La acción paralizó temporalmente la construcción de la planta de baterías ubicada en el complejo industrial cercano a Savannah, un proyecto clave donde Hyundai Motor Group inició la producción de vehículos eléctricos el año pasado.

La detención de 475 trabajadores —en su mayoría ciudadanos surcoreanos— se justificó bajo el argumento de que habían excedido el periodo de permanencia de sus visas o trabajaban con exenciones que no les permitían desempeñar labores remuneradas. La interrupción de las obras generó preocupación en sectores industriales y gubernamentales, dado que el proyecto representa una inversión multimillonaria y un punto estratégico para la expansión de la producción de baterías en Estados Unidos. En este escenario, el regreso paulatino de trabajadores deportados se ha interpretado como un intento de las compañías involucradas por retomar el ritmo que mantenían antes del operativo.

Las declaraciones de Trump en el Foro de Inversión 🚨BREAKING: Trump calls Homeland Security STUPID for deporting workers at the Hyundai Plant. pic.twitter.com/bE7biCAVlE — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) November 19, 2025 En su intervención, Trump relató el caso de Georgia como un ejemplo de intervención presidencial. Afirmó que la planta de baterías era demasiado importante como para permitir que la situación migratoria de sus trabajadores frenara el proyecto. “Tuvimos un caso en Georgia con una fábrica de baterías. Las baterías son muy peligrosas de fabricar. Son complejas, mucho más complejas de lo que la gente cree». «Y trajeron, gastaron mil millones de dólares en construir una fábrica. Y les dijeron que se fueran”, dijo.

Según Trump, él mismo presionó para revertir las consecuencias del operativo migratorio. “Y les dije: ‘Basta. No sean tontos’. Y lo solucionamos. Y ahora están enseñando a nuestra gente cómo hacerlo”. El presidente también comparó el caso con la imposibilidad de abrir una planta de chips con personal sin experiencia. Argumentando que quienes se oponen a su enfoque “son patriotas increíbles, pero simplemente no lo entienden”.

La reactivación de la construcción de la planta de baterías HL-GA Battery Co., operadora de la planta, anunció que la construcción ya se ha reanudado tras nuevas contrataciones y el regreso de trabajadores afectados por la redada. La compañía agradeció la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur, así como de las autoridades de Georgia, por facilitar el retorno de los empleados “sin contratiempos y a tiempo”. La reactivación del proyecto marca un avance significativo para el complejo de Hyundai en Georgia, cuya operación depende de la estabilidad laboral y de la continuidad en la fabricación de baterías, un sector clave en la transición hacia vehículos eléctricos en el país. La empresa espera recuperar pronto el ritmo productivo interrumpido por el operativo migratorio, cuyo impacto aún se analiza en los ámbitos político, económico y laboral.