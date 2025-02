Trump considera Gaza como una ‘transacción inmobiliaria’.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ve la Franja de Gaza como una «transacción inmobiliaria».

Y descartó el despliegue de tropas estadounidenses en la región, en un cambio de postura respecto a declaraciones previas donde no excluía la posibilidad de enviar militares para asumir el control del territorio.

«Básicamente, Estados Unidos lo vería como una transacción inmobiliaria, donde seremos un inversor en esa parte del mundo», declaró Trump desde el Despacho Oval.

Esto durante una reunión con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

🇺🇸🇮🇱 Trump confirms he views his plan to “take over” Gaza as a “real estate transaction”

“There’s no rush — no people will be there, Israel will supply everything” pic.twitter.com/aRo4YVtWWC

— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) February 7, 2025