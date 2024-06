Trump manda condolencias a la mamá de Rachel Morin, asesinada por un salvadoreño

El expresidente Donald Trump hizo una llamada telefónica el pasado jueves a Patty Morin, madre de Rachel Morin, quien fue brutalmente violada y asesinada supuestamente por un inmigrante proveniente de El Salvador.

Esta muestra de solidaridad fue recibida con profunda emoción por la madre afligida, quien declaró sentirse “profundamente conmovida” por la “honesta compasión” de Trump, según New York Post

El contacto de Trump con Patty Morin se produjo después de que esta criticara públicamente al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de la administración Biden.

La madre acusó a Alejandro Mayorkas, por referirse a su hija simplemente como un “individuo” asesinado por un presunto miembro de una pandilla.

BREAKING: In a statement to @FoxNews, ICE confirms the Salvadoran illegal alien charged with the rape and murder of Rachel Morin entered the U.S. as a gotaway “on or around February 13th, 2023” near El Paso, TX.

Prior to that, he was caught by Border Patrol three separate times… pic.twitter.com/kWSOuUqsRF

— Bill Melugin (@BillMelugin_) June 20, 2024