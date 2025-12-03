Trump concede indulto al congresista Henry Cuéllar y desata controversia política en Washington
Publicado el 12/03/2025 a las 15:07
- Trump concede indulto a Henry Cuéllar
- Acusaciones de sobornos millonarios
- Trump denuncia persecución política
El presidente Donald Trump anunció este martes un “perdón total e incondicional” para el representante demócrata Henry Cuéllar y su esposa Imelda, ambos imputados por presuntos sobornos y lavado de dinero en una investigación federal.
Dicho anuncio se hizo público a través de Truth Social, donde Trump escribió: “Por la presente anuncio mi perdón total e incondicional al querido congresista por Texas Henry Cuéllar y a su esposa Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche podrás dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!”.
Cuéllar respondió horas más tarde en un mensaje en X, agradeciendo el indulto y asegurando que le permitirá retomar sus funciones sin la presión del proceso judicial. “Doy gracias a Dios por estar al lado de mi familia y de mí en estos momentos difíciles… Este indulto nos permite empezar de cero”, expresó.
El caso llegó a los tribunales en mayo de 2024, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra la pareja por aceptar cientos de miles de dólares en pagos ocultos.
Las acusaciones y el alcance de la investigación federal
De acuerdo con la imputación, entre 2014 y 2021 Cuéllar y su esposa habrían recibido casi 600,000 dólares en sobornos provenientes de una empresa estatal de energía de Azerbaiyán y de Banco Azteca, entidad vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego.
Las autoridades sostienen que el dinero se movió a través de compañías ficticias bajo el pretexto de “honorarios de consultoría”. El mecanismo habría sido facilitado por un funcionario mexicano no identificado.
La investigación afirma que Cuéllar utilizó su posición para impulsar legislación favorable a Azerbaiyán y para pronunciar un discurso de apoyo al país en la Cámara de Representantes.
El congresista negó desde el inicio cualquier conducta indebida. “Quiero dejar en claro que mi esposa y yo somos inocentes de estas alegaciones. Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas”, afirmó en su defensa.
Trump acusa persecución política y señala a Biden
La reacción de Trump no se limitó al perdón. En su mensaje aseguró que Biden “eliminó a un miembro de su propio partido” después de que Cuéllar se pronunciara “valientemente en contra de las fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden”.
El mandatario añadió que la esposa del congresista también fue “perseguida” por expresar sus opiniones, reforzando su acusación de que el expresidente demócrata utilizó “el sistema judicial como arma contra sus oponentes políticos”.
Estas declaraciones incrementaron la tensión entre la Casa Blanca y el Congreso, donde el indulto fue interpretado por algunos legisladores como una escalada en la guerra política entre ambos partidos.
Trayectoria de Cuéllar y reacciones dentro del Partido Demócrata
Henry Cuéllar, de 67 años, tiene una larga carreta pública que incluye su paso como agente de aduanas y secretario de Estado de Texas antes de llegar al Congreso en 2004.
Es miembro del grupo centrista Blue Dogs y de la Coalición de Nuevos Demócratas, posiciones que lo han llevado a distanciarse de su partido en temas clave como el derecho al aborto, postura que generó críticas internas.
En 2022 ganó cómodamente la reelección con 57 % de los votos frente a Cassy García, luego de que la redistribución de distritos reforzara la presencia demócrata en su región.
La decisión de Trump de intervenir en un caso que aún estaba pendiente de juicio provocó reacciones mixtas entre demócratas, algunos de los cuales han evitado pronunciarse mientras el partido evalúa el impacto político del indulto.
Un caso que redefine la relación entre indultos y política
El juicio de Cuéllar estaba programado para avanzar en 2024, pero su aplazamiento dejó abierta la puerta a maniobras legales como el indulto presidencial.
Para analistas, la decisión de Trump podría sentar un precedente sobre el alcance de los perdones en casos de corrupción pública, especialmente cuando involucran a figuras de la oposición.
Hasta el cierre de esta nota, ni el Departamento de Justicia ni la campaña de Biden habían emitido comentarios ante el indulto, mientras el entorno político continúa marcando posiciones ante la decisión presidencial, detalló ‘Telemundo‘.