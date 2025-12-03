Trump concede indulto al congresista Henry Cuéllar y desata controversia política en Washington

Trump concede indulto a Henry Cuéllar

Acusaciones de sobornos millonarios

Trump denuncia persecución política

El presidente Donald Trump anunció este martes un “perdón total e incondicional” para el representante demócrata Henry Cuéllar y su esposa Imelda, ambos imputados por presuntos sobornos y lavado de dinero en una investigación federal.

Dicho anuncio se hizo público a través de Truth Social, donde Trump escribió: “Por la presente anuncio mi perdón total e incondicional al querido congresista por Texas Henry Cuéllar y a su esposa Imelda. Henry, no te conozco, pero esta noche podrás dormir tranquilo: ¡tu pesadilla por fin ha terminado!”.

Cuéllar respondió horas más tarde en un mensaje en X, agradeciendo el indulto y asegurando que le permitirá retomar sus funciones sin la presión del proceso judicial. “Doy gracias a Dios por estar al lado de mi familia y de mí en estos momentos difíciles… Este indulto nos permite empezar de cero”, expresó.

El caso llegó a los tribunales en mayo de 2024, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra la pareja por aceptar cientos de miles de dólares en pagos ocultos.

Las acusaciones y el alcance de la investigación federal

De acuerdo con la imputación, entre 2014 y 2021 Cuéllar y su esposa habrían recibido casi 600,000 dólares en sobornos provenientes de una empresa estatal de energía de Azerbaiyán y de Banco Azteca, entidad vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Las autoridades sostienen que el dinero se movió a través de compañías ficticias bajo el pretexto de “honorarios de consultoría”. El mecanismo habría sido facilitado por un funcionario mexicano no identificado.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela

La investigación afirma que Cuéllar utilizó su posición para impulsar legislación favorable a Azerbaiyán y para pronunciar un discurso de apoyo al país en la Cámara de Representantes.

El congresista negó desde el inicio cualquier conducta indebida. “Quiero dejar en claro que mi esposa y yo somos inocentes de estas alegaciones. Todo lo que he hecho en el Congreso ha sido para servir a la gente del sur de Texas”, afirmó en su defensa.