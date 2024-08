Trump comparte imágenes falsas de Taylor Swift y sus fans apoyando su candidatura

Lo que decía el mensaje era: «Taylor wants you to vote for Donald Trump» («Taylor quiere que votes por Donald Trump».

«¡Acepto!», tituló Trump a la publicación, que acumula más de 9.000 me gustas en Truth Social.

La estrella del pop tiene gran influencia entre las capas más jóvenes de la sociedad de EEUU.

Taylor no ha respaldado en público a ningún candidato de cara a las próximas elecciones.