Trump cierra oficinas del Departamento de Educación en EE.UU..

En un movimiento que ha generado controversia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el cierre de las oficinas del Departamento de Educación como parte de su plan para desmantelarlo.

La medida, que responde a una de sus promesas de campaña, ha provocado incertidumbre entre trabajadores y defensores de la educación pública.

La sede del Departamento en Washington amaneció este miércoles prácticamente vacía, con la excepción de guardias de seguridad y un reducido número de manifestantes.

La noche anterior, los empleados recibieron un correo interno instándolos a abandonar sus oficinas antes de las 6:00 p.m. ET, con la advertencia de que estas permanecerían cerradas al día siguiente por «razones de seguridad».

