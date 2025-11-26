Último caso penal contra Trump queda cerrado en Georgia

Fiscalía retira cargos en Georgia

Trump libre del último caso

Polémica marca el proceso

La decisión de la fiscalía de Georgia de retirar los cargos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca el cierre del último proceso penal que seguía abierto en su contra.

El fiscal anunció este miércoles que retira los cargos contra el presidente Donald Trump y sus presuntos cómplices, quienes estaban acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia.

Pete Skandalakis, director ejecutivo del consejo de fiscales de Georgia, afirmó que «no hay perspectivas realistas de que un presidente en ejercicio se vea obligado a comparecer en Georgia para ser juzgado por las acusaciones de esta acusación».

Con esta decisión, Trump queda liberado del último de los cuatro casos penales que habían marcado su campaña electoral del año pasado.

Trump queda libre del caso penal en Georgia

🚨#ÚLTIMAHORA | Fiscal en Georgia desecha el caso contra Trump y sus aliados por interferencia electoral en 2020.https://t.co/oqfrLiMAat — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 26, 2025

El mandatario sale prácticamente indemne de todos ellos tras su regreso al poder, de acuerdo con Telemundo.

El caso de Georgia había sido uno de los procesos judiciales más relevantes debido a la acusación de liderar una presunta organización mafiosa.

Trump fue acusado en un tribunal estatal de haber encabezado un grupo conformado por 18 presuntos cómplices.

Entre ellos se encontraba su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.