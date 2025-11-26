Último caso penal contra Trump queda cerrado en Georgia
Publicado el 11/26/2025 a las 12:56
- Fiscalía retira cargos en Georgia
- Trump libre del último caso
- Polémica marca el proceso
La decisión de la fiscalía de Georgia de retirar los cargos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca el cierre del último proceso penal que seguía abierto en su contra.
El fiscal anunció este miércoles que retira los cargos contra el presidente Donald Trump y sus presuntos cómplices, quienes estaban acusados de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia.
Pete Skandalakis, director ejecutivo del consejo de fiscales de Georgia, afirmó que «no hay perspectivas realistas de que un presidente en ejercicio se vea obligado a comparecer en Georgia para ser juzgado por las acusaciones de esta acusación».
Con esta decisión, Trump queda liberado del último de los cuatro casos penales que habían marcado su campaña electoral del año pasado.
Trump queda libre del caso penal en Georgia
🚨#ÚLTIMAHORA | Fiscal en Georgia desecha el caso contra Trump y sus aliados por interferencia electoral en 2020.https://t.co/oqfrLiMAat
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 26, 2025
El mandatario sale prácticamente indemne de todos ellos tras su regreso al poder, de acuerdo con Telemundo.
El caso de Georgia había sido uno de los procesos judiciales más relevantes debido a la acusación de liderar una presunta organización mafiosa.
TE PUEDE INTERESAR: Michelle Obama denuncia la “pérdida nacional” tras el derribo del Ala Este de la Casa Blanca
Trump fue acusado en un tribunal estatal de haber encabezado un grupo conformado por 18 presuntos cómplices.
Entre ellos se encontraba su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
Según la acusación, la presunta estructura criminal habría buscado revertir el resultado electoral en Georgia, donde Trump perdió frente a Joe Biden por un margen estrecho.
Días antes de que se confirmara su derrota, Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para pedirle que «encontrara 11.780 votos».
Ese número equivalía a los votos necesarios para revertir la victoria del demócrata.
¿Por qué importa?
🚨| ÚLTIMA HORA: Los fiscales han DESESTIMADO oficialmente el caso de “interferencia electoral” de 2020 contra el presidente Donald Trump en Georgia. GRAN victoria legal para el presidente Trump 🔥 pic.twitter.com/WR4jibGsxC
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 26, 2025
Entre los 13 cargos imputados, el principal era la supuesta violación de la ley estatal RICO, utilizada comúnmente para perseguir a estructuras mafiosas.
El caso fue también el proceso por el que el presidente acudió a una cárcel de Atlanta para tomarse la foto policial.
Esa imagen fue posteriormente utilizada por Trump durante la campaña como símbolo de lo que describió como una persecución judicial.
Ya en la Casa Blanca, el mandatario exhibe esa fotografía como emblema de su triunfo frente a los procesos penales.
El juicio estuvo marcado además por la polémica relación de Fani Willis, fiscal del condado de Fulton que lideró la acusación, con Nathan Wade, un subordinado al que contrató para trabajar en el caso.
Esa relación derivó en un litigio que terminó con la dimisión de Wade.
El episodio contribuyó a dilatar el proceso judicial.
Contexto más amplio
Georgia fue en las elecciones de 2020 el estado con el margen más estrecho entre Biden y Trump, apenas dos décimas.
Tras su derrota, Trump denunció sin pruebas que hubo fraude electoral.
Además del caso de Georgia, el presidente estuvo imputado en el Distrito de Columbia por presuntamente instigar el asalto al Capitolio de 2021.
También enfrentó cargos en Florida por la supuesta retención ilegal de documentos clasificados de su primer mandato.
Ambos casos federales quedaron archivados luego de su victoria electoral del año pasado, debido a que el Departamento de Justicia no puede procesar a un presidente en ejercicio.
En Nueva York sí fue condenado en un caso estatal por presuntamente falsificar registros comerciales relacionados con el pago a Stormy Daniels durante la campaña de 2016.
Tras su triunfo electoral, el juez le impuso una sentencia sin pena.