Trump califica de “horrible” el tiroteo en la Universidad Estatal de Florida

El presidente Donald Trump lamentó el tiroteo ocurrido este jueves en la Universidad Estatal de Florida y calificó la situación como “una vergüenza” y “horrible”.

El mandatario aseguró que su Gobierno ofrecerá más declaraciones oficiales en breve desde la Casa Blanca.

El ataque ocurrió en la mañana en el campus universitario ubicado en Tallahassee, capital del estado de Florida.

Según medios locales, el tiroteo dejó al menos seis personas heridas, una de ellas en estado crítico.

This is a Emergency Message for Florida State University Tallahassee Campus.

Continue to shelter in place. Law enforcement is actively clearing rooms on the main campus. Law enforcement officers will use the safe word SEMINOLE to confirm it is safe to o https://t.co/IpxpEmskyj

— FSU Alert (@FSUAlert) April 17, 2025