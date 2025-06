Trump busca reemplazo para Jerome Powell en la Reserva Federal

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que está en proceso de buscar un nuevo presidente para la Reserva Federal, con la intención de reemplazar a Jerome Powell.

Durante su intervención en la cumbre de la OTAN en los Países Bajos, Trump aseguró que ya ha reducido su lista a “tres o cuatro personas” para el cargo.

En sus declaraciones, Trump expresó su descontento con Powell, calificando su gestión como “terrible”.

“Sé con tres o cuatro personas de diferencia a quién voy a elegir”, indicó el mandatario.

