Trump busca países para migrantes deportados.

El futuro ‘zar de la frontera’ de Donald Trump, Tom Homan, anunció que está en conversaciones con terceros países para deportar migrantes cuyas naciones de origen no los acepten de regreso.

Este plan es una pieza clave en la propuesta de Trump para llevar a cabo lo que ha denominado como «la mayor deportación en la historia de Estados Unidos».

Una de las principales complicaciones de esta estrategia es determinar qué hacer con los migrantes cuyos países de origen se niegan a recibirlos.

En una entrevista con DailyMail.com, Homan aseguró que ya ha iniciado negociaciones para encontrar países alternativos dispuestos a aceptar a estas personas.

EXCLUSIVE: Trump’s border czar says he is in talks with third-party nations to take deported migrants https://t.co/mHMeDB9EwT pic.twitter.com/TM2UiQY8Fo

— Daily Mail US (@DailyMail) January 6, 2025