Trump arremete contra obispa por mensaje inclusivo.

El expresidente y ahora nuevamente mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido una disculpa pública de la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde, quien ofició una ceremonia religiosa en el marco de su regreso a la Casa Blanca.

La obispa aprovechó su intervención en el Servicio Nacional de Oración para hacer un llamado a la compasión hacia niños, inmigrantes y la comunidad LGTBI, lo que generó el descontento del presidente.

En un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump calificó a Budde como una «radical anti-trumpista» y criticó tanto su discurso como su tono durante la ceremonia.

«La llamada obispa que habló el martes por la mañana era una radical de izquierda que odiaba a Trump», afirmó. Además, agregó que Budde tenía un «tono desagradable» y la acusó de no ser «convincente ni inteligente».

🇺🇸 | AHORA: El presidente Trump regresa a sus posteos de madrugada y empieza con una fuerte crítica a la obispo que le pidió detener las redadas a inmigrantes: «La llamada Obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda… pic.twitter.com/0ZOIB7uytY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 22, 2025

El rostro de desagrado de Trump, captado por las cámaras durante la intervención de Budde, dejó en evidencia su reacción a las palabras de la líder religiosa.

Durante su discurso, Budde instó al presidente y al vicepresidente JD Vance a mostrar misericordia hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, incluyendo a los inmigrantes irregulares y la comunidad LGTBI.

«Los que recogen nuestras cosechas, limpian nuestras oficinas, lavan nuestros platos en los restaurantes o hacen los turnos de noche en los hospitales pueden no ser ciudadanos o no tener la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales», expresó Budde.

También pidió empatía hacia los niños transgénero y otras minorías.