Gobierno de Trump apela liberación de salvadoreño acusado de tráfico de migrantes

La administración del presidente Donald Trump apeló este lunes la decisión de una jueza federal que ordenó la liberación de Kilmar Ábrego García.

Un inmigrante salvadoreño acusado de tráfico de personas y cuya expulsión previa fue reconocida como errónea por el propio Gobierno.

La apelación, presentada por el Departamento de Justicia, busca revertir la orden emitida el domingo por la jueza Barbara Holmes, quien denegó la solicitud del Gobierno de mantener detenido a Ábrego en espera de su juicio.

La magistrada argumentó que el salvadoreño tiene derecho al debido proceso.

ICE will likely detain Kilmar Abrego Garcia despite judge’s motion for his release https://t.co/psbjFh2Ahc

