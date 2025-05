Donald Trump aparece como Jedi en imagen con IA publicada por la Casa Blanca en el Día de Star Wars

En una sorprendente y polémica publicación, la Casa Blanca celebró el Día de Star Wars con una imagen generada por inteligencia artificial del presidente Donald Trump caracterizado como un caballero jedi.

La imagen fue difundida el 4 de mayo a través de la cuenta oficial de X (antes Twitter), aprovechando la popular celebración entre fanáticos de la saga galáctica.

“Feliz 4 de mayo a todos, incluyendo a los lunáticos de la izquierda radical que están luchando tan duro para traer de vuelta a nuestra galaxia a Señores Sith”, decía el mensaje que acompañó la publicación.

La fotografía generada digitalmente muestra a Trump con túnicas oscuras, una capa larga y un sable de luz en mano, evocando a los legendarios guardianes de la paz en el universo creado por George Lucas.

La imagen no tardó en generar reacciones encontradas entre usuarios, políticos y seguidores tanto de Star Wars como del mandatario.

Mientras algunos seguidores del presidente elogiaron el uso del humor y el ingenio digital, otros lo calificaron de inapropiado y desatinado.

Muchos criticaron el uso de recursos oficiales para difundir mensajes que, aunque aparentemente festivos, también contienen tintes políticos.

“¿Esto es una celebración o una burla encubierta?”, escribió un usuario, mientras otro ironizaba: “La Fuerza está en campaña”.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.

May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5

— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025