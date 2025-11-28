Trump confirma la muerte de una agente tras violento ataque en Washington
Publicado el 11/28/2025 a las 10:12
- Trump anunció la muerte de una agente de la Guardia Nacional herida en ataque de Washington.
- El hecho reaviva la discusión sobre seguridad nacional y decisiones migratorias recientes.
- Se anticipan revisiones adicionales en procesos migratorios y presión política en las próximas semanas.
El presidente Donald Trump confirmó el fallecimiento de Sarah Beckstrom, una agente de 20 años de la Guardia Nacionalm según EFE.
El anuncio se produjo durante una llamada del Día de Acción de Gracias con miembros de las Fuerzas Armadas.
También señaló que el segundo agente herido permanece en estado crítico.
Trump anuncia muerte de agente: detalles del ataque
Durante su llamada con personal militar, Trump informó que Beckstrom había muerto “apenas segundos antes”, destacando que era una joven altamente respetada que inició su servicio en junio de 2023.
También señaló que el segundo agente herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”.
El presunto atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que permanece hospitalizado en condición seria.
- Trump lo calificó como “un monstruo salvaje”.
El ataque ocurrió el miércoles en un punto de alta circulación cerca del metro, donde los dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados durante un operativo.
Contexto político y migratorio del ataque en Washington
El ataque en Washington se convirtió rápidamente en un punto central del discurso político.
Trump responsabilizó nuevamente a las políticas migratorias de la administración de Joe Biden (2021–2025) por permitir el ingreso de personas que, según él, representan riesgos para la seguridad nacional.
Ese mismo día, USCIS anunció una revisión rigurosa de tarjetas de residencia pertenecientes a ciudadanos de 19 países considerados “de preocupación”, entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.
El presidente señaló que garantizar la seguridad nacional requiere “control total” sobre quién entra y permanece en Estados Unidos.
Impacto en la comunidad latina
Para miles de familias latinas, la relación entre hechos aislados y decisiones migratorias genera incertidumbre.
Muchos temen que casos como este sean utilizados para justificar medidas más restrictivas que afecten a solicitantes de asilo, residentes temporales o personas en espera de ajustes migratorios.
Además, la revisión de green cards anunciada por USCIS preocupa a quienes dependen de trámites pendientes, pues podría significar demoras, verificaciones adicionales o cambios en los procedimientos que impacten su estabilidad.
Qué dicen las autoridades
Trump reiteró que la prioridad de su gobierno es evitar que personas que ingresan sin controles adecuados representen un riesgo para el país.
También agradeció a las tropas por su labor y por estar “involucradas en la misión” de proteger a la nación de individuos que, según él, podrían estar vinculados con pandillas o actividades delictivas.
Qué sigue
El anuncio presidencial y el ataque en Washington impulsarán nuevas revisiones de seguridad y debates legislativos.
Se espera que USCIS implemente protocolos más estrictos en verificaciones de antecedentes.
Mientras la investigación continúa, el tema seguirá marcando la discusión política, especialmente en el contexto migratorio.