Trump confirma la muerte de una agente tras violento ataque en Washington

Trump anunció la muerte de una agente de la Guardia Nacional herida en ataque de Washington.

El hecho reaviva la discusión sobre seguridad nacional y decisiones migratorias recientes.

Se anticipan revisiones adicionales en procesos migratorios y presión política en las próximas semanas.

El presidente Donald Trump confirmó el fallecimiento de Sarah Beckstrom, una agente de 20 años de la Guardia Nacionalm según EFE.

El anuncio se produjo durante una llamada del Día de Acción de Gracias con miembros de las Fuerzas Armadas.

También señaló que el segundo agente herido permanece en estado crítico.

Trump anuncia muerte de agente: detalles del ataque

Durante su llamada con personal militar, Trump informó que Beckstrom había muerto “apenas segundos antes”, destacando que era una joven altamente respetada que inició su servicio en junio de 2023.

También señaló que el segundo agente herido, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”.

El presunto atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que permanece hospitalizado en condición seria.

Trump lo calificó como “un monstruo salvaje”.

El ataque ocurrió el miércoles en un punto de alta circulación cerca del metro, donde los dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron baleados durante un operativo.