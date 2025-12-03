Trump anula documentos firmados por Biden con Autopen

Trump invalida firmas Autopen

Documentos Biden quedan nulos

Validez oficial será cuestionada

Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump anunció que dejará “nulos, vacíos y sin ningún efecto legal” todos los documentos emitidos durante la Administración de Joe Biden que, según él, fueron firmados mediante Autopen.

La declaración fue realizada este lunes a través de su cuenta en Truth Social.

Trump afirmó que cualquier documento firmado por Biden con el dispositivo queda automáticamente rescindido.

Según el mandatario, la medida abarca órdenes ejecutivas, indultos, conmutaciones y contratos emitidos durante el periodo anterior.

Alcance de la medida anunciada

🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Trump anunció en Truth Social que todo documento firmado con el “autopen” durante la administración Biden queda anulado, incluyendo órdenes ejecutivas, memorandos, contratos, perdones y conmutaciones, los cuales declara “sin efecto legal” de forma inmediata. pic.twitter.com/Ddq62BYSfx — UHN Plus (@UHN_Plus) December 3, 2025



Con esta decisión, Trump busca invalidar un amplio conjunto de acciones oficiales aprobadas en la administración previa.

El argumento central del presidente es que el uso del Autopen implica una falta de autorización personal de Biden.

Trump sostiene que la firma automática impediría considerar legítimos los documentos firmados bajo ese mecanismo.

El mandatario añadió que las personas encargadas de operar el dispositivo lo hicieron de forma ilegal.