Trump anula documentos firmados por Biden con Autopen
Publicado el 12/02/2025 a las 21:04
- Trump invalida firmas Autopen
- Documentos Biden quedan nulos
- Validez oficial será cuestionada
Segun informa la agencia EFE, El presidente Donald Trump anunció que dejará “nulos, vacíos y sin ningún efecto legal” todos los documentos emitidos durante la Administración de Joe Biden que, según él, fueron firmados mediante Autopen.
La declaración fue realizada este lunes a través de su cuenta en Truth Social.
Trump afirmó que cualquier documento firmado por Biden con el dispositivo queda automáticamente rescindido.
Según el mandatario, la medida abarca órdenes ejecutivas, indultos, conmutaciones y contratos emitidos durante el periodo anterior.
Alcance de la medida anunciada
🇺🇸‼️ | ÚLTIMA HORA — Trump anunció en Truth Social que todo documento firmado con el “autopen” durante la administración Biden queda anulado, incluyendo órdenes ejecutivas, memorandos, contratos, perdones y conmutaciones, los cuales declara “sin efecto legal” de forma inmediata. pic.twitter.com/Ddq62BYSfx
— UHN Plus (@UHN_Plus) December 3, 2025
Con esta decisión, Trump busca invalidar un amplio conjunto de acciones oficiales aprobadas en la administración previa.
El argumento central del presidente es que el uso del Autopen implica una falta de autorización personal de Biden.
Trump sostiene que la firma automática impediría considerar legítimos los documentos firmados bajo ese mecanismo.
El mandatario añadió que las personas encargadas de operar el dispositivo lo hicieron de forma ilegal.
Trump anula documentos firmados con Autopen
Donald Trump anula los indultos presidenciales de última hora de Joe Biden y los declara nulos. Biden no los firmó, sino que los autorizó, argumenta Trump. Biden había indultado a su propia familia para evitar un proceso penal. ¿Veremos a Hunter en la cárcel? pic.twitter.com/DUjcjr8iFv
— Capitán General de los Tercios (@capTercio) March 17, 2025
También advirtió que cualquier beneficiario de documentos firmados con el Autopen podría enfrentar cuestionamientos sobre su validez.
Trump señaló que, si algún ciudadano intenta invocar esos documentos en trámites o procesos, la nueva administración no los reconocerá.
El presidente vinculó la supuesta ilegalidad del dispositivo con las decisiones adoptadas por su antecesor.
De acuerdo con sus declaraciones, la invalidez se aplicará sin distinción sobre todos los documentos firmados de esta manera.
Críticas previas al uso del dispositivo
El anuncio revive críticas que Trump y sus partidarios han expresado desde hace meses sobre el uso del Autopen en la administración anterior.
Según esas críticas, el empleo del aparato cuestionaría la plena consciencia y participación directa de Biden en actos oficiales.
La declaración presidencial profundiza ese argumento señalando que el mecanismo habría sustituido la autorización personal.
El mensaje de Trump sugiere que la firma automática es incompatible con los estándares que él considera indispensables para validar documentos oficiales.
Alcance legal y administrativo
El mandatario no especificó cuántas decisiones podrían quedar sin efecto bajo esta nueva determinación.
Sin embargo, enumeró categorías como indultos, órdenes ejecutivas y contratos para ilustrar el alcance de la acción anunciada.
La medida podría afectar un rango amplio de documentos emitidos durante la presidencia de Biden.
Trump insiste en que el uso del Autopen durante ese periodo constituye un vicio de forma que invalida las decisiones adoptadas.
Consecuencias para beneficiarios
El presidente afirma que cualquier acto derivado de esa firma debe considerarse sin efecto.
En su publicación, Trump reiteró que la rescisión aplica de manera inmediata.
Su mensaje incluyó la advertencia de que cualquier intento por validar documentos asociados al aparato será objetado por su gobierno.
El mandatario subrayó que quienes operaron el Autopen habrían actuado fuera de la legalidad.
Acusaciones y advertencias adicionales
Aunque no detalló procesos judiciales o administrativos para sustentar la acusación, la señaló como fundamento para su decisión.
La declaración se añade a una serie de afirmaciones que él y sus seguidores han hecho sobre la administración previa.
Trump sostiene que el uso del dispositivo sustituyó la participación directa del expresidente en decisiones formales.
El anuncio oficializa su postura al ordenar la nulidad de todos esos documentos.