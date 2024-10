Trump amenaza con revocar el Estatus de Protección Temporal.

En una declaración polémica durante una entrevista con NewsNation, el expresidente Donald Trump anunció el miércoles su intención de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos en Springfield, si es elegido nuevamente en noviembre. Según reportó el medio de CNN.

Trump argumentó que esta medida es necesaria para deportar a los inmigrantes, afirmando que “hay que sacar a la gente y traerla de vuelta a su propio país”.

El TPS permite que los haitianos que se encuentran en Estados Unidos vivan y trabajen sin temor a ser deportados, tras ser otorgado por la administración Biden-Harris, que amplió el número de elegibles en junio.

Sin embargo, Trump ha utilizado esta cuestión para alimentar el miedo en torno a la inmigración, repitiendo teorías desacreditadas sobre la conducta de los migrantes haitianos en la ciudad.

Trump says he will deport Haitians if he wins. It would not be his first attempt https://t.co/9pxToHXDKx

— Miami Herald (@MiamiHerald) October 4, 2024