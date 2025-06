Trump amenaza con imponer aranceles del 25 % antes del 9 de julio

El presidente Donald Trump advirtió este viernes que podría adelantar la fecha límite del 9 de julio.

Fecha impuesta a sus socios comerciales para firmar nuevos acuerdos.

Una movida que recrudece su estrategia de presión mediante aranceles.

Así lo destacó la agencia de noticias EFE.

Trump: We just signed a deal with China. Other countries will pay us tariffs – 25%, 35%, and even 45%.

We’re working on a deal with India. We’re opening markets that were never open before. 1/ pic.twitter.com/X0PIZR2TBq

