Trump amenaza con aranceles del 25 % a Samsung y otros fabricantes de móviles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que impondrá un arancel del 25 % a los teléfonos móviles fabricados fuera del país, afectando no solo a Apple, sino también a Samsung y otras marcas extranjeras si no trasladan su producción a territorio estadounidense.

Las medidas entrarían en vigor a finales de junio.

Según dijo desde la Casa Blanca.

Así lo informó EFE.

