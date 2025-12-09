Trump presiona a México con aranceles por incumplir tratado de Aguas
Publicado el 12/08/2025 a las 19:29
- Trump amenaza arancel a México
- Exigen cumplimiento del tratado
- Crisis afecta agricultores texanos
Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que autorizó la documentación necesaria para imponer un arancel del 5 % a México si el país no libera de inmediato los 246,600,000 metros cúbicos de agua pendientes conforme al Tratado de Aguas.
El mandatario afirmó que este incumplimiento ha afectado de manera seria los cultivos y el ganado en Texas, un estado que ha denunciado pérdidas significativas por la falta de recursos hídricos.
Según Trump, México mantiene una deuda de más de 986,400,000 metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años, lo que ha generado un conflicto creciente entre ambos países en torno al cumplimiento del acuerdo bilateral.
El presidente insistió en que la liberación del agua debe ocurrir sin más retrasos para evitar un daño económico mayor a los agricultores estadounidenses.
Presión a México para cumplir el tratado
🇺🇸 🔴 Amaga Donald Trump con un impuesto del 5% contra México por violar el Tratado Integral de Aguas. Exige que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre y el resto «poco después». pic.twitter.com/GSdOZHv2h9
— LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 9, 2025
Trump advirtió que mientras México no cumpla con lo estipulado en el tratado, los productores agrícolas seguirán enfrentando dificultades por la falta de suministro hídrico en regiones dependientes de estas entregas.
En un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social, el mandatario escribió que cuanto más tarde México en liberar el agua, mayor será el perjuicio para los agricultores de Texas.
El presidente exhortó al gobierno mexicano a resolver el incumplimiento de inmediato, señalando que se trata de un problema que debe atenderse con urgencia para proteger los intereses del sector agrícola estadounidense.
La amenaza de Trump fue emitida pocas horas después de reunirse en la Casa Blanca con un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas, quienes han demandado acciones firmes ante lo que consideran una violación persistente del acuerdo.
Trump amenaza arancel junto a líderes agrícolas
A la reunión asistieron también el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador republicano Ted Cruz, ambos críticos de la postura mexicana en torno al tratado firmado en 1944.
Los representantes agrícolas insistieron en que la falta de cumplimiento por parte de México afecta la producción y la estabilidad económica de las comunidades rurales.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos debe enviar a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado cada año.
A su vez, México debe entregar a Estados Unidos 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años, un mecanismo diseñado para equilibrar el uso y la gestión de los recursos hídricos compartidos.
Tensión por agua y amenaza comercial
Trump escribió que México continúa violando el acuerdo y que esta situación afecta los cultivos y el ganado del estado, utilizando letras mayúsculas para enfatizar la gravedad del problema.
El presidente señaló que la situación debe corregirse cuanto antes, sugiriendo que la imposición de un arancel podría ser necesaria si México no insiste en cumplir con lo pactado.
La amenaza de un arancel del 5 % añade una nueva capa de tensión a la relación bilateral, que ha experimentado momentos conflictivos en materia comercial, migratoria y de seguridad en los últimos años.
En el mismo día en que Trump lanzó su advertencia, la secretaria de Agricultura, Brook Rollins, reconoció que el sector agrícola enfrenta una crisis sin precedentes.
Trump amenaza arancel en medio de crisis agrícola
Rollins afirmó que la mayoría de los agricultores nunca habían vivido una situación tan complicada, marcada por pérdidas y dificultades logísticas.
La secretaria indicó que los agricultores recibirán apoyo económico el 28 de febrero de 2026, una fecha que consideran clave para aliviar la presión sobre el sector.
También aseguró que los productores sabrán cuánto recibirán antes de que termine el año, lo que les permitirá prepararse para los próximos ciclos agrícolas.
Durante un evento en la Casa Blanca, Trump reiteró su apoyo al sector rural y subrayó que “aman a sus agricultores”, reafirmando su compromiso con las comunidades afectadas por la crisis hídrica.
Rescate millonario y presión a México
El mandatario anunció un rescate económico de 12.000 millones de dólares, fondos que serán tomados de recursos del Departamento de Agricultura.
Este paquete busca mitigar el impacto de la crisis y asegurar que los productores puedan enfrentar los desafíos provocados por la escasez de agua y las tensiones generadas por el incumplimiento del tratado.
La amenaza de imponer un arancel del 5 % a México se convierte así en una herramienta de presión política que pretende obligar al país vecino a cumplir con sus obligaciones de entrega de agua.
La situación continúa en desarrollo mientras ambos países evalúan las implicaciones del tratado, la disponibilidad hídrica y los efectos económicos sobre sus respectivas poblaciones agrícolas.