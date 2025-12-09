Trump presiona a México con aranceles por incumplir tratado de Aguas

Trump amenaza arancel a México

Exigen cumplimiento del tratado

Crisis afecta agricultores texanos

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que autorizó la documentación necesaria para imponer un arancel del 5 % a México si el país no libera de inmediato los 246,600,000 metros cúbicos de agua pendientes conforme al Tratado de Aguas.

El mandatario afirmó que este incumplimiento ha afectado de manera seria los cultivos y el ganado en Texas, un estado que ha denunciado pérdidas significativas por la falta de recursos hídricos.

Según Trump, México mantiene una deuda de más de 986,400,000 metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años, lo que ha generado un conflicto creciente entre ambos países en torno al cumplimiento del acuerdo bilateral.

El presidente insistió en que la liberación del agua debe ocurrir sin más retrasos para evitar un daño económico mayor a los agricultores estadounidenses.

Presión a México para cumplir el tratado

🇺🇸 🔴 Amaga Donald Trump con un impuesto del 5% contra México por violar el Tratado Integral de Aguas. Exige que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre y el resto «poco después». pic.twitter.com/GSdOZHv2h9 — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 9, 2025



Trump advirtió que mientras México no cumpla con lo estipulado en el tratado, los productores agrícolas seguirán enfrentando dificultades por la falta de suministro hídrico en regiones dependientes de estas entregas.

En un mensaje difundido en su cuenta de Truth Social, el mandatario escribió que cuanto más tarde México en liberar el agua, mayor será el perjuicio para los agricultores de Texas.

El presidente exhortó al gobierno mexicano a resolver el incumplimiento de inmediato, señalando que se trata de un problema que debe atenderse con urgencia para proteger los intereses del sector agrícola estadounidense.

La amenaza de Trump fue emitida pocas horas después de reunirse en la Casa Blanca con un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas, quienes han demandado acciones firmes ante lo que consideran una violación persistente del acuerdo.