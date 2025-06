Trump afirma que Irán “no está ganando” la guerra con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán “no está ganando” la guerra que mantiene con Israel.

Al tiempo que instó a Teherán a buscar una salida diplomática al conflicto.

Antes de que la situación se agrave.

Así lo informó EFE.

President Trump at the G7 continues extending an olive branch to Iran in the midst of its war with Israel:

«I’d say Iran is not winning this war. They should talk — and they should talk immediately before it’s too late.» pic.twitter.com/RZ7JFiUI4U

— Charlie Kirk (@charliekirk11) June 16, 2025