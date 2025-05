Trump afecta a la realeza belga con decisión contra Harvard

La decisión del Gobierno de Donald Trump de revocar la autorización de Harvard para inscribir estudiantes internacionales no solo ha sacudido al ámbito educativo en EE.UU.

Sino que ahora tiene repercusiones diplomáticas.

La princesa heredera de Bélgica, Elisabeth, podría verse obligada a abandonar la universidad.

Así lo informa NewsWeek.

Belgium’s Royal Palace said Friday that Princess Elisabeth, who is first in line to the throne, is waiting to find out whether she can return to Harvard for her second year after President Trump announced a ban on foreign students at the university. https://t.co/33u8OpSGQO

— CBS News (@CBSNews) May 23, 2025